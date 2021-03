Non c’è due senza tre: i BTS vincono anche il premio Global Album Sales di IFPI

'Map of The Soul: 7' dei BTS conquista il premio Global Album Sales, la chart che contempla le vendite globali: i BTS entrano nella storia.

IFPI, l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica nel mondo, assegna a Map of The Soul: 7 dei BTS il premio Global Album Sales. Si tratta della chart che contempla le vendite globali di album fisici e di download digitali. Questo premio segna il terzo Global Chart Award assegnato quest’anno da IFPI alla band, reduce del successo come Global Recording Artists del 2020 e vincitrice con Map of the Soul: 7 della nuova Global Album All Format Chart.

Il quarto album in studio delle superstar mondiali BTS ha registrato vendite incredibili in tutto il mondo e ha battuto il record di vendite di tutti i tempi nella nazione d’origine della band, la Corea. E non solo: la band conquista anche la seconda posizione della classifica con BE (Deluxe Edition) e l’ottava con Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~, portando a sei il numero totale di presenze nelle Global Charts IFPI, ottenendo un successo senza precedenti.

Altrove in classifica la prevalenza degli artistici asiatici è evidente: il giapponese Kenshi Yonezu si piazza infatti in terza posizione con STRAY SHEEP mentre le BLACKPINK conquistano la quinta posizione con THE ALBUM. Gli ARASHI, che l’anno scorso hanno vinto il premio, si trovano al nono posto con This is Arashi mentre chiude la top ten la band giapponese King Gnu con Ceremony.

Top 10 Global Album Sales 2020, primi i BTS