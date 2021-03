‘Map of The Soul: 7’ dei BTS vince il primo premio della ‘Global Album All Format’ chart di IFPI

I BTS con 'Map of The Soul: 7' conquistano la vetta della Top 10 Global Album All Format Chart 2020 di IFPI.

IFPI, l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica nel mondo, inaugura oggi la nuova Global Album All Format chart, annunciando Map of The Soul: 7 dei BTS come il primo titolo a conquistare il premio.

La classifica, che come svela Frances Moore (Chief Executive, IFPI) è stata introdotta per riflettere il panorama in evoluzione degli album e per riconoscere il modo in cui gli artisti condividono i loro progetti con i fan attraverso formati diversi, si aggiunge ai premi globali già esistenti celebrando gli album più venduti dell’anno in tutti i formati di consumo, comprendendo vendite fisiche, download e piattaforme di streaming.

Il quarto album in studio delle superstar mondiali BTS, Map of the Soul: 7, ha battuto ogni record e raggiunto la vetta delle classifiche in tutto il mondo dopo la sua uscita nel febbraio 2020. Oltre a un successo senza precedenti in Corea, nazione d’origine della band, l’album è stato un successo globale in cima alle classifiche nei cinque maggiori mercati musicali del mondo (USA, Giappone, Regno Unito, Germania, Francia).

L’album ha registrato fenomenali vendite fisiche in tutto il mondo, ma è stato anche un successo in streaming: la premiere su YouTube del singolo ON è stata la più grande nella storia della piattaforma, attirando oltre 1,5 milioni di spettatori. L’album ha anche raggiunto la prima posizione nella classifica iTunes in oltre 90 paesi.

Top 10 Global Album All Format Chart 2020 di IFPI, primo Map of The Soul: 7