Kids’ Choice Awards 2021, ci sono anche i BTS e Kim Kardashian: dove vederli in Italia

Tutto è pronto (o quasi) per i Kids' Choice Awards 2021: tra gli ospiti anche BTS e Kim Kardashian. Tutte le info.

I Kids’ Choice Awards sono lo show televisivo in cui i ragazzi premiano le star più amate dello spettacolo, dello sport e tanto altro ancora. L’edizione di quest’anno si annuncia come una delle più epiche per il numero di super star che hanno confermato la loro presenza.

Kim Kardashian, Gal Gadot, Robert Downey Jr., Millie Bobby Brown, Charli D’Amelio, BTS, Hailey Bieber, Addison Rae, Sofia Vergara, David Dobrik, Lin-Manuel Miranda, Tiffany Haddish, Anna Kendrick, Liza Koshy, Jennifer Garner, Heidi Klum, Terry Crews, Tyler Perry, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Marsai Martin, Joshua Bassett, Anthony Anderson, Dani & DannahLane e Iain Armitage.

L’edizione 2021 sarà presentata dalla leggenda del Saturday Night Live Kenan Thompson. In Italia andrà in onda venerdì 19 marzo alle ore 20:00 solo su Nickelodeon, Sky 605.

Nelle scorse settimane è stato annunciato Justin Bieber, la superstar mondiale vincitore del Grammy Award, come performer principale dei Kids’ Choice Awards 2021. Bieber raggiungerà il palco principale dei KCA per un’esibizione mozzafiato dove interpreterà i suoi successi ai vertici delle classifiche: Intentions, insieme al rapper Quavo, e l’ultimo singolo Anyone.

Per la prima volta in assoluto, il dirigibile arancione di Nickelodeon lascerà la sede dei KCA e accompagnerà i fan in una corsa sfrenata in tutto il mondo e porterà tantissime sorprese: come la reunion del cast di iCarly composto da Miranda Cosgrove (Carly Shay), Jerry Trainor (Spencer Shay) e Nathan Kress (Freddie Benson) che presenteranno la categoria Film Preferito. La live action prodotta e trasmessa su Nickelodeon per sei stagioni, tornerà sul servizio di streaming di ViacomCBS Paramount + nei paesi dove è disponibile.