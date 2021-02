Kai degli EXO lancia una capsule collection con Gucci

Kai degli EXO è il primo artista coreano a lanciare una capsule collection con Gucci. Le sue parole su 'Esquire Korea'.

La notizia è che Kai, membro degli EXO, ha finalmente rivelato la sua prima capsule collection firmata dal celebre marchio Gucci. Una notizia che sta circolando sul web a livello globale, perché Kai è il primo artista coreano della storia ad ottenere questo storico risultato. Le immagini sono state pubblicate in esclusiva su Esquire Korea, a cui Kai ha anche spiegato quanto significhi per lui aver lanciato la capsule collection Kai x Gucci. A partire dal tema principale della collezione, un orso, che – come spiega Kai – è il suo «animale preferito».

LEGGI ANCHE: ‘You’re Not Alone’, Minzy: «Credo che la musica possa guarire le persone»

«Gucci è un brand di lusso – dice Kai, come riporta Koreaboo – e con quest’orso carinissimo ho pensato di poterlo far sembrare più casual della linea Gucci originale. Trovate gli orsi qua e là, quindi penso di poterlo indossare con tranquillità. Le persone di ogni età potranno indossare questi capi quotidianamente».

Del resto, l’orso è anche l’animale che i fan degli EXO hanno associato a Kai, perché «mi muovo lentamente». «All’inizio ho pensato Non sono un orso. Ma poi ho iniziato a usare cose legate all’animale e ricevevo regali con gli orsi sopra. Così ho finito per amare gli orsi. Ormai è qualcosa che mi rappresenta, è una connessione tra me e i miei fan. Alla fine, è vero che ho molte cose in comune con gli orsi (ride)».

E sulla prima capsule collection che vede Gucci collaborare con una celebrità coreana, Kai risponde: «Sono grato e emozionato. Non è facile avere una collezione a me dedicata e con il mio nome. È un onore e una grande opportunità. È incredibile che stia succedendo a me».