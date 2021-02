‘Dynamite’ dei BTS è il video più veloce di un gruppo coreano a raggiungere 850 milioni di views

Altro record per i BTS: il video di 'Dynamite' è il più veloce per un gruppo coreano a raggiungere 850 milioni di views.

Altro record in casa BTS. Il video di Dynamite è attualmente il video più veloce di un gruppo coreano a raggiungere la soglia di 850 milioni di visualizzazioni. Del resto, Dynamite è senza dubbio il singolo dei record per i BTS. Rilasciato il 21 agosto 2020, il video ha raggiunto 850 milioni di views il 14 febbraio (proprio nel giorno di San Valentino). Facendo due rapidi conti, come sottolinea Soompi, ci sono voluti 5 mesi e 24 giorni per raggiungere l’ambito risultato e superare le BlackPink, che detenevano il record con DDU-DU DDU-DU.

LEGGI ANCHE: I BTS protagonisti dello speciale globale ‘MTV Unplugged Presents: BTS’

Dynamite è inoltre il quinto video dei BTS a superare 850 milioni di views: prima del brano completamente in inglese, lo stesso risultato era stato ottenuto da DNA, Boy With Luv, Fake Love e MIC Drop (Steve Aoki Remix).

Recentemente, proprio DNA aveva raggiunto un altro strabiliante traguardo, superando la soglia di 1,2 miliardi di visualizzazioni. Si tratta del primo video di una boy band coreana a raggiungere tale numero di views in circa tre anni, quattro mesi e 23 giorni. DNA era infatti uscito il 18 settembre del 2016. Ancora una volta, i BTS si affiancano a DDU-DU DDU-DU e Kill This Love delle BlackPink e a Gangnam Style e Gentleman di PSY: sono gli unici quattro video (e ora, con DNA, sono cinque) nella storia della musica coreana a superare 1,2 miliardi di views.