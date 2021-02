BlackPink: il debutto da solista di Rosé previsto per marzo 2021

Stando ai rumor, il debutto di Rosé delle BlackPink da solista è previsto per marzo. Il video di 'GONE' sarà su larga scala.

Il debutto da solista di Rosé delle BlackPink sarebbe imminente, stando ai rumor che circolano sui media. In particolare, secondo Sport Chosun (il più grande quotidiano di intrattenimento e sport in Corea), l’album d’esordio di Rosé sarà rilasciato a marzo 2021.

Del resto, la YG Entertainment aveva confermato che Rosé aveva già finito di girare il video clip di GONE e che sarà qualcosa su larga scala. La YG ha anche aggiunto che il video è costato parecchio in termini di produzione.

La prima traccia da solista di Rosé – GONE, appunto – è stata non a caso presentata durante il concerto in live streaming delle BlackPink (noto come The Show), il che ha fatto pensare che l’esordio ufficiale fosse alle porte. Anche perché Rosé non sarà l’unica BlackPink a debuttare da solista quest’anno. La YG Entertainment aveva infatti annunciato in tempi non sospetti che anche l’esordio di Lisa è previsto per il 2021.

Secondo Forbes, tuttavia, la grande attesa è proprio nei confronti di Rosé. Stando a quanto dichiara la rivista statunitense, Rosé è destinata a essere uno degli artisti solisti k-pop che nel 2021 spettineranno gli USA. Oltre a lei – tra i citati dal sito – ci sono J-Hope, RM, Wonho e Baekhyun.