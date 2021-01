Cos’è UNIVERSE, la nuova piattaforma per gli amanti del k-pop

La nuova piattaforma per gli amanti del k-pop si chiama UNIVERSE ed è stata lanciata in tutto il mondo il 28 gennaio.

Si chiama UNIVERSE ed è la nuova piattaforma dedicata a tutti gli amanti del k-pop. Lanciata ufficialmente il 28 gennaio 2021 da NCSoft, si tratta di una piattaforma che permette agli utenti di comunicare con i loro artisti k-pop preferiti e promette nuovi contenuti quotidiani: video, foto, podcast ma soprattutto reality show.

Tra quelli più esclusivi già previsti c’è Agent Blackjack K con Kang Daniel, Area 51: The Code con i Monsta X, SSAP-DANCE con ASTRO, Park Ji Joon e (G)I-DLE, GGULlogzam con gli Ateez e le Cosmic Girls e esclusivi dietro le quinte di AB6IX, CIX e The Boyz. L’app è disponibile in tutto il mondo e prevede due sezioni: Private e Studio. La sezione Private è una community in cui i fan possono ricevere messaggi, foto e video caricati direttamente dagli artisti. La sezione Studio, invece, è più uno spazio di gioco in cui troverete anche versioni avatar dei vostri artisti preferiti e potrete ricreare video e outfit.

UNIVERSE è una piattaforma nuova che però ricalca il modello ormai noto nel modo del k-pop, sulla falsariga di app come WeVerse o VLive, che permettono ai fan di interagire direttamente con gli artisti e di visionare contenuti esclusivi. UNIVERSE, nel giorno del pre-order, ha registrato più di 4 milioni di richieste da parte degli utenti da 188 nazioni (l’80% di cui non provenienti dalla Corea del Sud). Il 14 febbraio, tra l’altro, su UNIVERSE sarà possibile vedere il concerto live UNI-KOM e ogni utente potrà guardarlo gratuitamente.