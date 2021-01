Mark degli NCT approda su Instagram: ecco il suo primo post

Anche Mark degli NCT approda su Instagram e diventa così il tredicesimo membro della band ad avere un account ufficiale.

Mark degli NCT è approdato su Instagram e, anche se il profilo non è (ancora) verificato, la credibilità dell’account è accertata dal fatto che tra i follower appare anche l’account ufficiale degli NCT. Il nome dell’account è onyourm__ark e, per il momento, vanta una sola foto – anzi, due – con la caption Get Set. Go. L’immagine piace anche alla NCT e, in poco meno di tre ore, ha già ottenuto più di un milione di like.

Mark diventa così il tredicesimo membro degli NCT ad avere un profilo personale su Instagram. Prima di lui, erano apparsi sul social netowrk Jaehyun, Johnny, Ten, WinWin, YangYang, Hendery, XiaoJun, Lucas, Kun, Yuta, Jaemin e Doyoung.

La formazione degli NCT è, di fatto, vastissima. Basti pensare che nel 2020 la boy band contava ventitrè membri e, a settembre, sono state annunciate due new entry: Shotaro e Sungchan, per ora attivi nella subunità degli NCT-U.

Gli NCT sono un gruppo formatisi nel 2016 sotto l’etichetta SM Entertainment. Al momento conta quattro unità. La prima sono gli NCT-U che ha debuttato il 9 aprile 2016 con il brano The 7th Sense. La seconda unità (NCT 127) ha debuttato con l’EP NCT #127 il 7 luglio 2016, mentre la terza (NCT Dream) ha debuttato il 24 agosto 2016 con il singolo Chewing Gum. L’ultima unità, chiamata WayV è composta dai membri cinesi del gruppo e ha debuttato il 17 gennaio 2019 con l’EP The Vision.