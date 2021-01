‘Epik High Is Here Part 1’, il ritorno degli Epik High tra calore e conforto

Gli Epik High sono tornati con la prima parte del loro decimo album in studio, 'Epik High Is Here Part 1'.

È finalmente uscito Epik High Is Here Part 1, il nuovo album degli Epik High che conta dieci tracce tra iconici featuring e messaggi di speranza. Un album attesissimo, che ha ricevuto anche l’endorsement di RM dei BTS (grande fan del trio hip hop) che – su WeVerse – ha pubblicato lo screenshot dell’ascolto di Leica, quinta traccia dell’album con Kim Sawol.

Il trio sud coreano – composto da Tablo, Mithra Jin e DJ Tukutz – ha quindi regalato ai fan la prima parte del loro decimo album in studio, oltre ai video di Rosario (traccia che li vede collaborare con CL e Zico) e di Based on a True Story, che contiene invece il featuring con Heize.

Le due tracce sono di fatto i due singoli principali dell’album e, in un certo senso, rappresentano due lati della stessa medaglia. Se Rosario è una dura risposta agli haters, Based on a True Story è un brano più di conforto.

LEGGI ANCHE: U-Know Yunho dei TVXQ rilascia l’EP ‘Noir’: «Mostro i miei valori»

«Quest’inverno potrebbe essere molto freddo, considerando le difficili circostanze attuali. – ha commentato Tablo – Quindi abbiamo provato a confortare le persone con queste due canzoni, che possono portare sia calore che ardore».

Epik High: «Avevamo tante storie da raccontare»

«Una volta ho giurato che non avremmo mai più rilasciato un album con due CD. – ha dichiarato DJ Tukutz durante la conferenza stampa online della band, come riporta The Korea Herald – Ma non siamo riusciti a non farlo, perché avevamo tante storie da raccontare».

Del resto era dal 2017 che gli Epik High non rilasciavano un full album e, all’epoca, il trio era sotto contratto con la YG Entertainment. I rapporti con l’agenzia si ruppero definitivamente nel 2018 e gli Epik High hanno firmato con la William Morris Endeavor nel 2019, sotto la quale hanno rilasciato – ad oggi – solo l’EP Sleepless in __________.

Gli altri featuring dell’album sono con B.I in Acceptance Speech, con i rapper Woo, CHANGMO e Nucksal in In Self-defense, con G.Soul in End of the World e con Miso in True Crime.