U-Know Yunho dei TVXQ rilascia l’EP ‘Noir’: «Mostro i miei valori»

Si intitola 'NOIR' l'EP di U-Know Yunho dei TVXQ. Sei tracce ricche di elementi cinematografici perché «la vita è come un film».

Si intitola NOIR il secondo progetto da solista di Yunho (noto come U-Know Yunho), membro del celebre duo k-pop TVXQ, che hanno debuttato nel 2004. L’EP esce lunedì 18 gennaio e, stando a quanto dichiarato dall’idol, conterrà alcuni elementi cinematografici che permeano le sei tracce della tracklist.

LEGGI ANCHE: I GOT7 e l’addio alla JYP Entertainment, Mark: «Non è una fine, ma un inizio»

Di fatto, NOIR offre all’ascoltatore un viaggio con continui riferimenti a diversi generi del mondo del cinema, dal drama alla comedy.

«Molte persone dicono che la vita è come un film – ha dichiarato Yunho in conferenza stampa, come riporta The Korea Times – per cui ho pensato che sarebbe stato più semplice per gli ascoltatori provare empatia per la mia musica se avessi aggiunto elementi cinematografici. In parole povere, il mio nuovo album parla delle sensazioni che gli uomini provano durante la loro vita. Ci ho messo il cuore e l’anima».

Non è un caso che il singolo apripista del progetto, Thank U, abbia delle sfumature profondamente noir riprese anche dal video (per la visione del quale è richiesta per i minori di 17 anni la presenza di un adulto). Ogni brano dell’EP, del resto, sarà accompagnato da un video e da un poster: più che videoclip saranno dunque dei cortometraggi. L’idea di Yunho e già chiara e – a suo dire – racconterà perfettamente la storia che si cela dietro la tracklist.