Tutti i record di ‘Dynamite’ dei BTS: dalle classifiche ai Grammy

Tutti i numeri da record di 'Dynamite' dei BTS, il singolo contenuto nell'album 'BE': dalle classifiche alla nomination ai Grammy.

Dynamite, la super hit della band coreana BTS, è un vero e proprio brano dei record! Il singolo, contenuto nel nuovo album di inediti BE uscito a novembre 2020, è stato certificato Platino in Italia (FIMI/GfK) e, dalla sua pubblicazione, non ha mai smesso di collezionare record in tutto il mondo, fino alla consacrazione definitiva con la nomination alla 63ª edizione dei Grammy Awards per Best Pop duo/Group Performance.

Dynamite, primo brano completamente in inglese della band, è nato con lo scopo di infondere un’ondata di necessaria energia. Ha raggiunto quasi 1 miliardo di stream ed è stato per 3 settimane alla #1 della classifica americana Hot 100 di Billboard. Dynamite ha inoltre raggiunto la #1 delle classifiche Global di Spotify e globale di Shazam e ha collezionato 2,7 milioni di video su TikTok. Ha infine conquistato la Top 5 della classifica Viral globale di Spotify, la Top 10 della classifica globale di Apple Music e la Top 30 dell’airplay radiofonico in Europa.

In Italia il brano ha inoltre raggiunto la TOP 10 nell’airplay radiofonico, la Top 30 della classifica FIMI/GfK, la Top 10 della classifica italiana di Shazam, la Top 20 della classifica Viral italiana di Spotify e la Top 40 della classifica italiana di Apple Music.

Anche il video ufficiale di Dynamite ha collezionato record fin dal suo debutto su YouTube. Il video ha raggiunto 10 milioni di visualizzazioni in soli 20 minuti e conquistato il numero record di 101,1 milioni di views nelle prime 24ore.

Il team creativo di Dynamite include David Stewart e Jessica Agombar, noti per i video di What A Man Gotta Do dei Jonas Brothers e I Love You’s di Hailee Steinfeld.