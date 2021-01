‘Dynamite’ dei BTS è Disco di Platino in Italia

'Dynamite' dei BTS conquista il disco di platino in Italia. Si tratta della prima certificazione platino per i Bangtan Boys.

Dynamite dei BTS conquista la certificazione platino in Italia. I dati sono quelli relativi alla 53esima settimana del 2020 segnalati dalla FIMI e per la boyband sud coreana si tratta di un record nel nostro paese. Mai prima d’ora i Bangtan Boys avevano infatti ottenuto il platino nel nostro paese e la prima certificazione (Oro) è arrivata proprio grazie a Dynamite, il singolo rilasciato lo scorso agosto.

Ricordiamo che, attualmente, il platino si ottiene appena si raggiunge la soglia dei 70mila download/streaming (degli account Premium), come sottolineato dalla FIMI per quanto riguarda i singoli e il mercato online. Per gli album, la soglia per il Platino è 50mila streaming/vendite.

Oltre ai BTS, gli ultimi giorni del 2020 hanno premiato anche Sfera Ebbasta e il suo album Famoso con il secondo platino, mentre Matteo Romano ha ottenuto il disco d’oro con il suo singolo d’esordio Concedimi. Ottengono poi il disco di platino anche Ophelia dei The Lumineers, Hold Me While You Wait di Lewis Capaldi e Che Poi di Carl Brave. Settimo disco di platino, invece, per Michael Bublé e l’album Christmas.