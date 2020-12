V dei BTS ha rilasciato ‘Snow Flower’ (feat. Peakboy): «Spero vi porti conforto»

Dopo Jimin, anche V dei BTS rilascia una canzone natalizia, intitolata 'Snow Flower' e cantata insieme a Peakboy.

Dopo Christmas Love di Jimin, arriva un altro regalo per gli ARMY: V ha infatti rilasciato la canzone Snow Flower (feat. Peakboy) il giorno di Natale (precisamente a mezzanotte del 25 dicembre, orario della Corea del Sud). V lo aveva anticipato su WeVerse con un’immagine decisamente criptica, che – a ben vedere – altro non era che la cover del brano. Snow Flower è stata prodotta da V insieme a Peakboy ed è in parte in inglese e in parte in coreano.

Proprio come Jimin, anche V ha voluto commentare l’uscita improvvisa di Snow Flower sul blog ufficiale dei BTS – Bangtan Blog – dove potete trovare anche il testo della canzone.