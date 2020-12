‘Christmas Love’, la canzone natalizia di Jimin dei BTS: «Tutti meritano amore»

A sorpresa, Jimin dei BTS ha rilasciato 'Christmas Love' e - in un lungo messaggio - ha spiegato ai fan il perché di questo regalo.

Arriva completamente a sorpresa Christmas Love, brano natalizio rilasciato il 24 dicembre da Jimin dei BTS. La traccia, pubblicata su YouTube (sul canale ufficiale BangtanTv), è stata prodotta da Slow Rabbit, RM e dallo stesso Jimin. Il testo è in parte in inglese e in parte in coreano, ma il messaggio è chiaro, come scrive lo stesso Jimin sul blog ufficiale dei BTS spiegando agli ARMY il perché di questo regalo speciale.

Jimin, il messaggio per Christmas Love

«Ciao ARMY. Sono Jimin.

Avete ricevuto il mio regalo di Natale?

Volevo che tutti voi ascoltaste questa canzone, e sono molto, molto felice che sia stato possibile.

Sono qui oggi per raccontarvi un po’ i motivi che mi hanno spinto a condividere una canzone così luminosa in tempi così difficili. Come potete vedere dal testo, la canzone contiene le emozioni che ho provato in uno dei miei ricordi di infanzia preferiti, vale a dire quando ho visto per la prima volta cadere la neve.

Credo che più cresciamo e più sentiamo la mancanza della nostra infanzia».

LEGGI ANCHE: BTS, tutto quello che c’è da sapere su BE