BTS Map of The Soul: ON:E, quattro palchi per il live in streaming dei BTS

Tutto è pronto per il concerto live dei BTS del 10 e dell'11 ottobre. Ecco tutte le info e come partecipare a Map of the Soul ON:E.

Tutto è pronto per BTS Map of The Soul ON:E, il grande concerto in streaming dei BTS diviso in due giorni, il 10 e l’11 ottobre. Sarà un week end all’insegna dei Bangtan Boys per gli ARMY, che hanno dovuto comunque fare i conti con l’incertezza del periodo storico che stiamo vivendo: inizialmente, era infatti prevista anche un pubblico offline, ma a causa dei nuovi focolai di Covid-19, in una nota stampa del 25 settembre la Big Hit ha ufficialmente cancellato la possibilità degli spettatori di presenziare.

La parte online, tuttavia, promette scintille. Stando a quanto dichiarato dalla Big Hit Entertainment, i costi di produzione di BTS Map of The Soul ON:E sono otto volte più alti di quelli del Bang Bang Con: The Live, l’ultimo concerto in streaming tenuto dalla band.

Ci saranno quattro grandi palchi in quattro diverse location che daranno al pubblico a casa un maggiore senso di partecipazione, alimentato da una tecnologia che prevede l’AR, l’XR e il 4K/HD. Inoltre, ci saranno sei diverse riprese che i fan potranno scegliere a proprio piacimento durante il live.

Per partecipare al live, è necessario acquistare i biglietti sullo shop di WeVerse. Ci sono varie possibilità di acquisto, con i ticket che partono da un prezzo di 44.55 dollari per un solo giorno di concerto, arrivando a 90.89 dollari per due giorni di concerto più la possibilità di vedere la mostra. SI tratterà di uno spazio virtuale in 3D accessibile solo dal proprio pc.

Sarà possibile vedere lo streaming del concerto in differita purché si abbia sempre acquistato il biglietto del live.