BTS, ‘Dynamite Coreography Version’: la secret venue è il mondo di Fortnite

La secret venue della première del video di 'Dynamite (Coreography Version) è stata finalmente svelata: i BTS approdano su Fortnite!

Il mondo di Fortnite incontra quello vastissimo dei BTS. Non una novità per gli ARMY (del resto, già insieme a Jimmy Fallon, i ragazzi avevano provato a replicare i balletti del celebre videogame), ma sicuramente una grande conquista per il mondo dei videogames, che sta infatti reagendo più che positivamente alla notizia.

Come annunciato già dalla Big Hit Entertainment quando è stato reso noto il calendario promozionale della boyband di settembre, sabato 26 settembre alle ore 2 (ora italiana) sarà trasmessa la première del video di Dynamite (coreography version). Ebbene, l’evento avverrà nel mondo di Fortnite, per la precisione sull’isola di Fortnite Party Reale (la replica, per i meno coraggiosi, è fissata invece per il 26 settembre alle ore 14).

«Ciao, siamo i BTS! Vi starete tutti chiedendo in quale parte del mondo si trovi la Secret Venue della première del nostro nuovo video. – hanno dichiarato i ragazzi in un video pubblicato sui social di Fortnite – Porteremo Dynamite nel mondo di Fortnite. Siamo emozionati di annunciare che la première del video musicale di Dynamite Coreography Version avverrà in Fortnite: Party Royale».

«Partecipare al party è molto facile. – continuano i ragazzi – Venerdì 25 settembre alle ore 2 collegatevi a Fortnite, andate nell’isola Party Royale e procedete verso il palco principale. Iniziate subito i festeggiamenti e procuratevi due Emotes a tema Dynamite per ballare insieme a noi. Assicuratevi di seguire tutto fino alla fine per dare un’occhiata al party di ascolto di Tropical Remix. Grazie a tutti, ci vediamo a Party Royale!».

Da sempre appassionati di videogiochi (soprattutto JungKook e V, come gli ARMY sanno bene), i BTS saranno sicuramente emozionati al pensiero di dar vita a una première nel mondo videoludico. Prima di loro altri artisti avevano unito il mondo della musica e quello di Fortnite (celebre il concerto di Marshmello), ma come perdere l’occasione di ballare insieme ai BTS in un contesto così unico?

BTS e Fortnite, tutti i dettagli della première del video di Dynamite (Coreography Version)

Dove e come procurarsi le emote coreografate dai BTS? «Queste nuove mosse saranno disponibili sul Negozio oggetti a partire dal 24 settembre alle 02:00 ora italiana. – si legge sul sito di Fortnite – Ballare come un membro dei BTS è facile. Se possiedi queste emote di Fortnite, non devi far altro che aprire la scheda Armadietto nel gioco e assicurarti che siano assegnate. A quel punto, potrai sfoggiarle in Party Reale e ovunque vuoi!».

BTS e la Modalità Creativa. «Non devi aspettare questo fine settimana per divertirti! A partire da martedì 22 settembre alle 16:00 ora italiana (23:00 KST), salta nella Modalità Creativa di Fortnite per calarti nel mondo del video musicale Dynamite con una ricostruzione realizzata dai membri della community YU7A, TreyJTH e SundayCW! – recita ancora il sito – Muoviti come se fossi nel video musicale per completare sfide e minigiochi. Consulta il sito della Modalità creativa di Fortnite per tutti i dettagli della ricostruzione».

La replica e il Tropical Remix. Sabato 26 alle 14:00 ora italiana sarà possibile guardare la replica, di nuovo sul Palco principale, della première del video di Dynamite. Dopo la première e le repliche, sul Palco principale sarà possibile ascoltare BTS’ Dynamite Tropical Remix.