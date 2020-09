Agust D come Adele: il record di ‘D-2’ e ‘Daechwita’

Agust D (aka Suga dei BTS) raggiunge la posizione numero 1 su iTunes in 100 paesi sia con un album che con un singolo: come lui solo Adele.

Se i BTS stanno scrivendo un nuovo capitolo della storia della musica grazie al successo del singolo Dynamite, lo stesso può dirsi di Agust D che – per i meno informati – altri non è che Suga, uno dei sette membri dei Bangtan Boys.

Agust D – lo pseudonimo usato da Min Yoongi aka Suga quando rilascia i suoi progetti solisti – è infatti diventato il primo artista solista coreano nella storia ad aver raggiunto la vetta della classifica iTunes in più di 100 paesi sia con un singolo che con un album. In realtà, Agust D è l’unico artista maschile al mondo ad aver raggiunto questo risultato e il secondo artista in assoluto dopo Adele, che aveva conquistato la posizione numero 1 su iTunes in 100 paesi con l’album 25 e con il singolo Hello.

LEGGI ANCHE: ‘Dynamite’ dei BTS ancora in vetta alla classifica Billboard Hot 100: «Teamwork makes the dream work»

Il successo di Suga/Agust D è dovuto al mixtape D-2, il secondo progetto solista del produttore e rapper coreano, uscito lo scorso 22 maggio. Il singolo – contenuto nel mixtape – che ha raggiunto la vetta della classifica iTunes in 100 paesi è invece Daechwita, unico brano estratto dal progetto e l’unico ad avere un video musicale di accompagnamento.

D-2 è inoltre il primo album del 2020 a raggiungere il #1 su iTunes in 100 classifiche mondiali, a soli quattro mesi dalla sua uscita. Daechwita è invece la nona canzone nella storia della musica ad ottenere il medesimo risultato.