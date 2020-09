Esce ‘Tiger Inside’ dei SuperM, il 25 settembre arriva l’album ‘Super One’

L'1 settembre è finalmente uscito 'Tiger Inside', il nuovo singolo dei SuperM: un invito a mettere da parte i commenti degli haters.

È finalmente uscito il nuovo singolo dei SuperM, Tiger Inside, che anticipa l’album di debutto Super One, in arrivo il 25 settembre. Il brano è stato rilasciato l’1 settembre su tutte le piattaforme digitali e – come si capisce dal titolo, che sembra già una dichiarazione d’intenti – è una canzone dal ritmo frenetico, in cui i sintetizzatori (accompagnati dal basso) rimandano proprio al brontolio di una tigre.

Tiger Inside segue la pubblicazione, a metà agosto, della prima traccia 100 presentata dalla band del K-pop a Good Morning America con una diretta virtuale da Seul. Tiger Inside era invece stata anticipata durante il concerto Beyond LIVE che la boy band aveva tenuto ad aprile, con tanto di ‘rivelazione’ della coreografia.

La prossima performance live della boyband è prevista il 3 settembre e si chiamerà SuperM THE STAGE. Sarà un’esibizione in diretta alle ore 20 (ora della Corea del Sud) sul loro canale ufficiale YouTube.

Esce Tiger Inside: chi sono i SuperM, gli Avengers del K-pop

I SuperM sono: Lee Tae-min (Shinee), Byun Baek-hyun e Kai (EXO), Taey-ong e Mark (NTC 127) e Lucas e Ten (WayV). Il loro primo EP SuperM nell’ottobre 2019 ha debuttato al numero 1 della Billboard 200 ,un risultato mai prima raggiunto da un artista asiatico.