BTS, altra musica per gli ARMY: arrivano il Tropical Remix e il Poolside Remix di Dynamite

Il 28 agosto, per ringraziare gli ARMY del supporto, arrivano anche il Tropical Remix e il Poolside Remix di 'Dynamite' dei BTS.

Il 28 agosto è il giorno del Tropical Remix e del Poolside Remix di Dynamite. I record di Dynamite sono del resto sotto gli occhi di tutti e, probabilmente proprio per questo, la Big Hit Entertainment ha deciso di rilasciare altri due remix del brano dei BTS.

Il 24 agosto sono state rilasciate due nuove versioni di Dynamite: una versione EDM e una versione acustica, entrambe disponibili dal 24 agosto. Il 28 agosto, potremmo dire a sorpresa, sono usciti altri due remix di Dynamite.

«In risposta all’incredibile amore e attenzione che gli ARMY hanno mostrato per il singolo Dynamite e per i remix in digitale di Dynamite, abbiamo preso la decisione di rilasciare altra musica. – rende noto la Big Hit in una lettera ai fan – A partire dal 28 agosto 2020 (alle ore 12pm della Corea del Sud) saranno rilasciati altri due remix digitali (Tropical Remix, Poolside Remix) sui siti coreani e di musica internazionale. La data esatta e l’ora potrebbero dipendere dagli stessi siti di musica e dai paesi o dalle regioni. Vogliamo ringraziare gli ARMY per il continuo affetto per i BTS e chiedere ancora il vostro continuo interesse e amore per le versioni remix in arrivo di Dynamite».