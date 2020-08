Il video di ‘Dynamite’ dei BTS è da record su YouTube

Il video di 'Dynamite' dei BTS straccia tutti i record su YouTube: è la première di un video più vista di sempre nella storia della piattaforma.

Il video di Dynamite dei BTS è già da record. Il 21 agosto i BTS hanno finalmente rilasciato Dynamite, il nuovo singolo dal sound disco, ricco di riferimenti e soprattutto di omaggi a Michael Jackson. Si tratta di uno dei brani dell’estate 2020 e per cui non potevamo aspettarci nulla di diverso da un nuovo record registrato dai sette ragazzi.

Il video di Dynamite dei BTS su YouTube ha infatti registrato il record della première più vista di sempre nella storia della piattaforma video. Come sottolinea Forbes, “la première del video ha raccolto almeno 3 milioni di utenti simultanei, stando ai numeri di YouTube, e dopo aver subito refreshato la pagina gli utenti erano più di 4 milioni”. Dynamite è anche il video più veloce nella storia di YouTube ad aver ottenuto 100 milioni di views.

LEGGI ANCHE: ‘Dynamite’, il testo del nuovo singolo dei BTS

I numeri esatti non sono ancora disponibili, ma – se nei primi secondi della première – il video è stato visto da 3-4 milioni di utenti, possiamo già affermare che i BTS hanno addirittura duplicato i dati del precedente record, che era nelle mani delle BlackPink con il video di How You Like That.

Capirlo è semplice: la première di How You Like That contava circa 1,65 milioni di utenti simultanei. Un dato con il quale le ragazze sudcoreane avevano battuto il record dei BTS con ON (la cui première contava 1,54 milioni di utenti simultanei).

Per i BTS e per la loro Dynamite si tratta di numeri pazzeschi. Qualche altro dato?

Dopo 21 minuti, le visualizzazioni di Dynamite su YouTube erano più di 22 milioni. Il video ha quindi superato i 10 milioni di views in pochissimo tempo, battendo il record (sempre di ON dei BTS) del video di un gruppo coreano a raggiungere e superare più velocemente la soglia dei 10 milioni di visualizzazioni (ON aveva ottenuto il risultato in 65 minuti).

Dynamite è il video più veloce della storia ad aver raggiunto 100 milioni di views

Dopo 8 ore e 16 minuti, il video di Dynamite dei BTS aveva già superato 50 milioni di visualizzazioni, arrivando a 60 milioni in 13 ore e 16 minuti (anche in questo caso battendo How You Like That delle BlackPink, che avevano raggiunto lo stesso risultato in 15 ore e 8 minuti).

Il muro dei 100 milioni di views è stato infranto dopo appena 24 ore e 27 minuti, battendo dunque ancora una volta il record delle BlackPink. Dynamite è dunque il 26esimo video dei BTS a raggiungere (e superare) la soglia di 100 milioni di visualizzazioni.

Dynamite diventa dunque, automaticamente, il video che ha raggiunto più velocemente 100 milioni di views nella storia di YouTube.