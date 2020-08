BTS, in arrivo due remix di Dynamite (in versione EDM e acustica): le foto

Il 24 agosto saranno rilasciate due versioni remix di 'Dynamite' dei BTS, una versione EDM e una acustica, e un video B-Side.

Se vi state scatenando con Dynamite dei BTS, risparmiate un po’ di energie perché il 24 agosto sono in arrivo due remix – uno EDM e una versione acustica – del singolo della boy band coreana.

Dynamite dei BTS è uscita il 21 agosto e ha già registrato dei numeri da record sia sulle piattaforme digitali che su YouTube. I sette Bangtan Boys, però, non hanno nessuna intenzione di fermarsi e così – a poche ore di distanza dal rilascio del singolo – la Big Hit Entertainment ha rilasciato un altro set di teaser foto e l’annuncio dell’arrivo dei remix del brano, previsto per la prossima settimana.

Si tratta di due remix: una versione EDM di Dynamite e una versione acustica, entrambe disponibili il 24 agosto (in Italia alle ore 6 di mattina, mentre in Corea del Sud alle 13).

Del resto, sempre il 24 agosto è prevista – come annunciato dal calendario promozionale di Dynamite rivelato con il terzo countdown – anche l’uscita di un altro video, che porta il nome di B-Side. In pieno stile retrò – che è poi il concept dell’intero comeback dei BTS – i ragazzi hanno quindi pensato a una duplice immagine da dare al singolo Dynamite. Non è un caso che, negli USA, siano state rese disponibili anche le versioni in vinile e la musicassetta del brano (che, per chi lo ricorda, hanno in effetti un Lato A e un Lato B).