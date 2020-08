I-Land, tutto ciò che c’è da sapere sul reality k-pop e dove vederlo in streaming

I-Land è il nuovo survival reality show da cui uscirà la prossima boy band maschile della Big Hit Entertainment. Dove vederlo in streaming.

Nei giorni scorsi, sui social e sul web si è parlato tantissimo di I-Land, grazie alla partecipazione dei BTS al settimo episodio dello show. E così, scorrendo tra le tendenze di Twitter e alcuni video, anche in occidente qualcuno ha iniziato a chiedersi cosa fosse I-Land. Parliamo dell’occidente, perché in Oriente è di fatto il reality show del momento, alla fine del quale nascerà un nuovo gruppo k-pop maschile, che sarà lanciato sotto etichetta Big Hit Entertainment, la stessa agenzia dei BTS.

La Big Hit sta del resto attraversando un periodo d’oro (eccezion fatta per la pandemia che ha comunque causato ingenti perdite all’azienda) e l’idea di realizzare quello che definiscono un survival reality show (paragonabile però ai nostri talent show) era semplicemente dietro l’angolo. Cos’è, dunque, nello specifico I-Land? È un reality ideato dal Belift Lab, una joint venture tra la CJ E&M e la Big Hit Entertainment, in cui 23 concorrenti per 113 giorni devono convivere in un complesso creato appositamente per il talent show, partecipando – nello stesso tempo – a un serrato training che comprende lezioni di ballo e canto (l’I-Land, appunto). La dinamica dello show – che è diviso in due parti (la prima in onda dal 31 luglio e la seconda dal 14 agosto fino al 18 settembre) – si articola sulla dicotomia tra I-Land e Ground, connessi tra loro da una porta e da un palco. In base alle performance e ai voti ricevuti, i concorrenti possono finire nell’I-Land o ‘essere a rischio’ nell’area Ground.

A condurre lo show è Namkoong Min mentre i tre giudici del programma sono Bang Si-hyuk – CEO della Big Hit Entertainment – il cantante Rain e il rapper Zico. Dei concorrenti iniziali, solo 12 sono arrivati alla seconda parte dello show e sono Sunoo, Daniel, Heeseung, Sunghoon, K, Jay, Jungwon, Jake, Ni-ki, Ta-ki, Geonu e Hanbin.

Dove è possibile vedere in streaming I-Land, il survival reality show sul k-pop?

Il reality va in onda in televisione su Mnet, tvN Korea, Mnet Japan e tvN Asia. Online viene invece trasmesso su Mnet Smart, AbemaTV (in Giappone), Joox (a Hong Kong, Indonesia, Malesia, Myanmar, Thailandia), sui canali YouTube di Mnet K-POP & Big Hit Label e in tutti il mondo su Rakuten Viki (che vi consigliamo perché ha anche i sottotitoli in altre lingue, italiano compreso).

I-Land e il Covid-19

Proprio il giorno successivo alla messa in onda della puntata con la partecipazione dei BTS, su I-Land si è abbattuta la tempesta Covid-19, dopo che un membro dello staff delle pulizie è risultato positivo al tampone. Si è dunque deciso di chiudere temporaneamente il set per disinfettarlo e per far sì che anche i partecipanti e i vari addetti ai lavori si sottoponessero ai necessari test. Il 17 agosto è stata confermata la riapertura del set.

«I-Land ha parzialmente ricominciato le riprese sul set di Paju questo pomeriggio – ha affermato ufficialmente Mnet a Newsen – Il set è stato disinfettato nel weekend così come i trainee, i membri del cast e parte della squadra di produzione, tutti risultati negativi al test del Covid-19. Una piccola parte dello staff sta ancora aspettando i risultati e non potranno entrare sul set fino a che non sapremo gli esiti».