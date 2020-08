BlackPink, su YouTube superano Eminem per numero di iscritti

Raggiungendo i 44 milioni di iscritti, le BlackPink superano Eminem nella lista degli artisti più seguiti su YouTube. Primo Justin Bieber.

Le BlackPink collezionano un altro record su YouTube, diventando il quarto artista con il maggior numero di iscritti sulla piattaforma video. L’annuncio arriva direttamente dall’agenzia delle ragazze, la YG Entertainment, che il 17 agosto ha annunciato che il 16 agosto – per l’esattezza – le BlackPink hanno superato i 44 milioni di iscritti sul loro canale ufficiale di YouTube.

Un numero che non solo rende la girl band sud coreana l’artista femminile e la realtà k-pop con il maggior numero di iscritti, ma che le mette anche al di sopra di Eminem nella lista. Il rapper statunitense vanta infatti 43,9 milioni di iscritti e viene dunque scalzato dalle BlackPink che si ‘piazzano’ in quarta posizione. Davanti a loro resta fermo in cima alla classifica Justin Bieber (56 milioni di iscritti), seguito da Marshmello (47,7 milioni di iscritti) e Ed Sheeran (45,2 milioni di iscritti).

Dall’uscita del singolo How You Like That, del resto, le BlackPink hanno guadagnato circa 100,000 iscritti in più al giorno. Per la YG Entertainment si tratta di un grandissimo traguardo, perché YouTube è un ottimo indicatore del riconoscimento che gli artisti sud coreani hanno raggiunto all’estero. In particolare, per le BlackPink è ancora più indicativo considerando che dal loro debutto sono passati solo quattro anni (e appena un anno e mezzo dal loro sbarco ‘ufficiale’ negli USA).