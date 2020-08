BTS: svelate le prime foto individuali per ‘Dynamite’

I BTS svelano il primo set di foto per l'uscita di 'Dynamite': look casual e immagini retrò per le foto individuali dei sette Bangtan Boys.

Come annunciato dal calendario della promozione per l’uscita del singolo Dynamite, il 10 agosto alle ore 17 (ora italiana) la Big Hit Entertainment ha reso pubbliche le prime foto dei BTS relative all’imminente comeback.

Si tratta del primo set di teaser foto dei Bangtan Boys che sembra confermare la volontà del gruppo di mostrare, per la prima volta, il volto più intimo e casual di ognuno dei membri della band. Come anticipato in diverse dirette e vari live dei ragazzi e, in particolare, da V – incaricato di organizzare la parte visual del nuovo album – i BTS in questa occasione avevano espresso il desiderio di gestire da soli i servizi fotografici, con macchine fotografiche scelte appositamente da loro e indossando ognuno gli abiti che maggiormente rappresentano il loro stile personale.

Il primo set di foto dei BTS per Dynamite sembra dunque stabilire già la direzione del visual del comeback, anche se ad attrarre maggiormente l’attenzione dei fan è stato RM in versione completamente azzurra. Il leader dei BTS – che finora aveva tentato di coprirsi con un cappello – ha infatti svelato in questo set di avere i capelli celesti (per la gioia dei fan). Il 12 agosto alle 17 (sempre ora italiana) sarà pubblicato un altro set di foto.