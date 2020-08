‘Break The Silence: The Movie’: i BTS tornano al cinema il 10 settembre

Arriverà nelle sale il 10 settembre il nuovo film dei BTS 'Break The Silence: The Movie', che racconta il tour 'Love Yourself: Speak Yourself'.

Dopo Burn The Stage: The Movie nel 2018, BTS World Tour: Love Yourself in Seoul e Bring The Soul: The Movie nel 2019, la Big Hit Entertainment annuncia a sorpresa un nuovo film sui BTS, dal titolo Break The Silence: The Movie.

Al momento del film non si sa molto: sono state rilasciate alcune immagini ufficiali – quelle dei sette componenti della boy band e il poster, che sotto al titolo riporta la parola Persona – mentre la didascalia recita: “Break The Silence: The Movie: coming soon!”. La pellicola arriverà nelle sale il 10 settembre e i biglietti sono già disponibili su questo sito.

LEGGI ANCHE: #FourthCountdown, arriva il filtro Instagram di ‘Dynamite’ dei BTS

«Il tour mondiale dei BTS Love Yourself: Speak Yourself è finito. – si legge nella sinossi – Il tour negli stadi di tutto il mondo ha scalato la classifica Billboard dei box office, e ha eletto i BTS come il primo Gruppo coreano ad esibirsi al Wembley Stadium. Il tour ha fatto tappa a Los Angeles, Chicago, New York, San Paolo, Londra, Parigi, Osaka, Shizuoka, Riyadh, e Seoul.

Con un successo senza precedenti, Break The Silence: The Movie viaggia con i BTS durante il tour, indagando con ogni membro della band dietro il sipario. Quando non sono sul palco, vediamo un altro lato dei BTS. I sette membri iniziano candidamente a raccontare le loro storie personali, che non hanno mai avuto una voce prima d’ora. Affrontando l’altra ‘persona’ di se stessi».

UPDATE: Il film sarà distribuito anche in Italia e, sempre sul sito ufficiale della pellicola, trovate tutti i cinema in cui sarà disponibile.

Da comunicato stampa, si legge che il film arriverà nelle sale italiane dal 10 al 13 settembre (elenco a breve su nexodigital.it).

Marc Allenby, CEO di Trafalgar Releasing, spiega: «Siamo lieti di collaborare con Big Hit Entertainment per l’uscita di BREAK THE SILENCE: THE MOVIE, che offre ai fan un accesso straordinario sia al primo tour internazionale negli stadi che a tutti e sette membri dei BTS. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto agli ARMY al cinema per la quarta volta per questa imperdibile esperienza sul grande schermo dei BTS».

Inoltre, BRING THE SOUL: THE MOVIE, il film dell’anno scorso, verrà riproposto in alcuni cinema selezionati di tutto il mondo solo il 28 agosto, il 29 agosto e il 30 agosto. In questa occasione gli spettatori avranno modo di scoprire anche alcune immagini in anteprima esclusiva di BREAK THE SILENCE: THE MOVIE.

I biglietti per BREAK THE SILENCE: THE MOVIE saranno in vendita sul sito ufficiale del film da giovedì 13 agosto. I biglietti per la riedizione di BRING THE SOUL: THE MOVIE saranno in vendita da martedì 18 agosto.

I fan troveranno tutte le informazioni sulla proiezione e sui biglietti su nexodigital.it e sul sito ufficiale del film (www.BTSincinemas.com), dove potranno iscriversi per aggiornamenti sui biglietti, i cinema che partecipano all’evento e ulteriori informazioni.