DUMDi DUMDi, il comeback estivo delle (G)I-dle

Il 3 agosto, le (G)I-dle hanno rilasciato il singolo DUMDi DUMDi, co-scritto e co-prodotto da Soyeon e disponibile in cinese e giapponese.

Fresche di nomination agli MTV VMAs 2020 come Best K-Pop con il video di Oh My God, le (G)I-dle hanno deciso di intrattenere i loro fan con il singolo estivo DUMDi DUMDi, rilasciato (insieme a un imperdibile video) il 3 agosto.

Il singolo è un mix di atmosfere western e tropical beat, un sound perfetto per un’altra coreografia memorabile (non a caso, su Tik Tok è stata lanciata una challenge).

DUMDi DUMDi è il singolo principale dell’omonimo single album della girl band, la cui versione fisica è disponibile in due versioni (Day e Night) e contiene due tracce: oltre a DUMDi DUMDi, l’album contiene infatti I’m the Trend, rilasciata in versione digitale il 7 luglio del 2020 e svelata durante il primo concerto online delle (G)I-dle – I-Land: Who Am I – trasmesso lo scorso 5 luglio.

DUMDi DUMDi è stato co-scritto e co-prodotto da Soyeon e sarà rilasciato anche in lingua cinese e giapponese (sul mercato nipponico sarà probabilmente disponibile il 26 agosto).

Le (G)I-dle hanno firmato tra l’altro un contratto con la statunitense Republic Records, che si occuperà della distribuzione all’estero della musica e dei progetti della girl band: non a caso, in primavera, il gruppo ha registrato il maggior numero di vendite della loro storia con I Trust, il loro terzo EP uscito il 6 aprile.

Le (G)I-dle sono un gruppo della Cube Entertainment che ha debuttato nel 2018 con il loro primo EP I Am e con il singolo Latata. È formato da sei ragazze: Miyeon, Minnie, Soojin, Soyeon, Yuqi e Shuhua.