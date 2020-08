BTS, il titolo del nuovo singolo è ‘Dynamite’

I BTS hanno rivelato il titolo del nuovo singolo in uscita il 21 agosto, cambiando anche 'veste' ai social: è 'Dynamite' e sarà in inglese.

Dopo aver annunciato in diretta su VLive che il 21 agosto sarebbe uscito un nuovo singolo in inglese, i BTS hanno rivelato il titolo del nuovo brano, che sarà Dynamite. Per l’occasione, il 2 agosto tutti i profili ufficiali della boy band hanno cambiato ‘vestito’, virando sui toni del rosa, mentre lo sfondo di Twitter mostra il titolo della canzone con le lettere ognuna di un colore diverso. Poco dopo aver annunciato il singolo, cliccando su questo sito sono apparsi sette countdown, che solo ora scopriamo avere lo stesso font e gli stessi colori usati per il titolo della canzone.

Il primo countdown, in realtà, si era rivelato un ‘nulla di fatto’, scatenando sul web la delusione degli ARMY. Il 30 luglio, infatti, era apparso semplicemente l’invito a unirsi al party di Spotify.

LEGGI ANCHE: BTS, nuovo singolo in inglese il 21 agosto: “Sarà una canzone ottimista”

“Collegati a Spotify per seguire i BTS ed essere il primo ad ascoltare il loro nuovo singolo. Collegandovi, acconsentite ad unirvi alla mailing list ufficiale dei BTS. Grazie per il supporto” si legge sul sito dove appare un link per collegarsi a Spotify.

Non un vero e proprio spoiler, anche se – dopo aver seguito il link – apparivano in fondo ai ringraziamenti le icone di sei social network (nell’ordine Spotify, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram e Twitter) ognuna di un colore diverso, tanto che si era supposto che i countdown potessero essere collegati a diversi social.

Il teaser poster ufficiale del brano è stato pubblicato invece sui profili social della Big Hit Entertainment – etichetta dei BTS – dove compare la scritta Dynamite e la specifica Coming August 21.