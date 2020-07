JungKook pubblica la cover di ‘10,000 Hours’ (con una dedica agli ARMY)

A sorpresa, JungKook dei BTS ha pubblicato la cover di '10,000 Hours' di Dan + Shay e Justin Bieber su Soundcloud. Una dedica agli ARMY.

Dopo un’assenza piuttosto lunga, JungKook dei BTS è finalmente tornato a pubblicare sul profilo Twitter della band, e il tweet ha mandato in solluchero fan (e non) del maknae.

JungKook – tra i sette membri – è infatti il meno propenso a usare Twitter. Quando cede all’impulso della socialità lo fa in grande stile, parlando con la musica piuttosto che con le parole e con le immagini. E così gli ARMY si sono trovati ad ascoltare la sua cover di 10,000 hours, pubblicata su SoundCloud e anticipata solo dalla didascalia 10000 Hours Repeat, con un cuore viola.

10,000 Hours è un singolo del duo musicale statunitense Dan + Shay e di Justin Bieber, uscito il 4 ottobre del 2019 come brano apripista del quarto album in studio dei due cantautori, che hanno replicato al tweet di JungKook con “love this so much”, mostrando dunque il loro totale apprezzamento per la cover.

Va precisato che la parola Repeat nel tweet di JungKook non è casuale. Qualche ora prima, il membro dei BTS aveva infatti pubblicato un video in cui cantava un pezzo della cover (nel filmato si sentiva solo la voce di JK), ma il tweet è stato prontamente cancellato perché pubblicato da un iPhone.

I BTS – tra i loro maggiori sponsor – vantano i cellulari Samsung (è da poco uscito il Galaxy S20 + 5G BTS Edition), per cui viene spesso oscurato qualsiasi riferimento ad altri brand telefonici.

Poco importa, soprattutto quando la versione ‘completa’ della cover è finita direttamente su SoundCloud, con tanto di dedica nascosta agli ARMY. Il link di soundcloud finisce infatti con “10000hourswitharmy”, in un chiarissimo e spassionato riferimento ai fan dei BTS. Su SoundCloud, inoltre, i dettagli della cover specificano che JungKook ha curato anche i cori e gli arrangiamenti vocali del brano presso il Golden Closet (il suo studio).