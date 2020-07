BTS, nuovo singolo in inglese il 21 agosto: “Sarà una canzone ottimista”

A sorpresa durante una diretta su VLive, i BTS hanno annunciato l'uscita di un nuovo singolo il 21 agosto, per la prima volta interamente in inglese.

I BTS hanno annunciato l’uscita di un nuovo singolo il 21 agosto. Un annuncio arrivato a sorpresa, ancora di più considerando che è avvenuto durante una diretta su VLive tenuta dagli stessi ragazzi, che durante la quarantena hanno lavorato al prossimo album, per la prima volta curato interamente – dalla scelta della tracklist alla copertina e alle immagini legate al progetto musicale – che dovrebbe invece uscire nella seconda metà del 2020.

Nella diretta – puramente ‘vocale’ dei sette ragazzi, in linea con il modello radiofonico impostato da Suga durante il lockdown – Jin, Jimin e Jungkook hanno inizialmente fatto credere agli ascoltatori che la loro ‘presenza’ live fosse assolutamente casuale e che avessero scelto la data del 27 luglio (a mezzanotte), perché contenente un ‘7’, numero più che significativo per i Bangtan Boys in questo 2020. Solo gradualmente nel corso della live si sono ‘rivelati’ anche gli altri membri del gruppo, fino all’annuncio ufficiale del rilascio del singolo.

Oltre alla data di uscita, i BTS hanno dichiarato che si tratterà di una canzone movimentata (che ricorda le vibes di Mic Drop e Waste It on Me). “La canzone è ottimista e in inglese – ha dichiarato infatti J-Hope durante la JiJinJung Radio – proprio come Mic Drop e Waste It On Me”.

“Abbiamo registrato un provino e abbiamo capito che il testo in inglese aveva una vibe migliore. – ha aggiunto V – Il brano è nuovo e fresco, per cui ci siamo detti Teniamolo in inglese”.

“In questo momento viviamo un periodo difficile. – ha detto ancora Jimin – Crediamo che questa canzone possa dare energia a chi la ascolta. Sinceramente, anche noi ci siamo sentiti inutili e vuoti dopo che i nostri piani sono inaspettatamente cambiati. Abbiamo pensato che tutti dovessero sentirsi così. Per cui volevamo trovare un modo per superare tutto questo. Ci siamo detti Perché non proviamo a fare qualcosa di nuovo?. E così è venuto fuori questo singolo”.

Come sottolineato da Jin, però, i BTS non sanno ancora se il brano farà parte o meno dell’album di prossima uscita. L’annuncio in diretta è stato poi confermato da un comunicato diramato dalla Big Hit. “Il 21 agosto 2020 il nuovo singolo digitale dei BTS sarà rilasciato sui siti streaming coreani e internazionali. – si legge nella nota stampa – Vogliamo ringraziare gli ARMY per il continuo affetto per i BTS e chiediamo il vostro amore e supporto per il singolo che verrà presto rilasciato”.