A novembre 2026 CityOval Milano ospita ‘Cleopatra: The Truth’, esperienza immersiva che unisce tecnologia e ricerca scientifica per raccontare la vera storia della regina d’Egitto. Le parole del Dr. Zahi Hawass.

Regina, stratega politica, donna di potere e protagonista di uno dei periodi più complessi del Mediterraneo antico. Figura dal fascino misterioso raccontata in letteratura, a teatro e al cinema oltre che dal mondo scientifico. Ora ci pensa una mostra immersiva a riportare la storia di Cleopatra nel suo punto di equilibrio, tra evidenze storico-archeologiche e tecnologia. A novembre, infatti, gli spazi di CityOval nel quartiere CityLife a Milano ospiteranno Cleopatra: The Truth, il nuovo progetto immersivo che debutterà nel novembre 2026.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Non si tratta di una mostra tradizionale, ma di un percorso esperienziale che accompagna i visitatori all’interno della vita, del regno e dell’eredità di una delle personalità più influenti dell’antichità. Alla base, oltre vent’anni di studi condotti nel sito archeologico di Taposiris Magna dall’egittologo Zahi Hawass e dalla ricercatrice Kathleen Martinez. Le cui indagini hanno contribuito a ridefinire molti aspetti della biografia di Cleopatra.

Foto da Ufficio Stampa Foto da Ufficio Stampa

L’esperienza, ideata e sviluppata da NPG Entertainment, nasce proprio dall’incontro tra rigore scientifico e innovazione tecnologica. E l’obiettivo è guidare il visitatore stesso sulle tracce degli archeologi, tra le tante ipotesi ancora aperte alla ricerca della verità storica dietro una delle figure più rappresentate e al tempo stesso meno conosciute dell’antichità.

La ricerca di Zahi Hawass e Kathleen Martinez

La mostra nasce, dunque, dal lavoro decennale con la dottoressa Martinez come ha spiegato lo stesso egittologo. «Con la mia ricerca su Nefertiti, mi ero completamente dimenticato di Cleopatra fino a quando la Kathleen Martinez non ha cominciato a venire da me. Lei è avvocato ma ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca della tomba di Cleopatra e ancora non è stata trovata. Tuttavia, il lavoro importante che è stato fatto ha svelato molte cose».

LEGGI ANCHE: — Paolo Troilo a Palazzo Reale rompe il silenzio delle pareti: «Voglio solo fare domande»

Tra queste, prosegue il dottor Zahi Hawass, «abbiamo delle monete che riportano un volto e il nome di Cleopatra, delle statue e l’ultimo ritrovamento è un busto della regina. Finora, la maggior parte delle nostre informazioni ci arrivano da Plutarco e Shakespeare che hanno parlato di Cleopatra in un’epoca in cui non sapevano nulla di lei, raccontando molte storie di cui non sia hanno prove come in merito al suicidio. Non credo che sia successo davvero, è una bella storia per porre fine alla vita di una regina».

«Ho pensato, quindi, a come far conoscere davvero Cleopatra alla gente. Ed è per questo che sono davvero felice che per la prima volta parliamo della verità, che io e la dottoressa racconteremo anche nel nostro prossimo libro e in un film. L’idea che ci ha proposto Anderson Tegon, con il supporto della tecnologia, diventa l’occasione per mostrare al mondo qualcosa di impressionante su Cleopatra. I visitatori, infatti, potranno vivere un’esperienza immersiva con questa regina. Possiamo mostrare al mondo nuove informazioni non solo attraverso gli scavi, ma anche attraverso il racconto storico.

Sarà come vivere con la regina e scoprire com’è nata, quanto era intelligente (parlava sette lingue), quali erano i suoi amori e qual è stata davvero la sua storia. Sono sicuro che la ricerca che ho condotto catturerà i cuori delle persone non solo in Italia, ma ovunque. Stiamo valutando un’anteprima a ottobre in Egitto e poi questo girerà il mondo, anche a Taiwan me lo hanno chiesto».

La tecnologia al servizio della storia

L’esperienza della mostra è pensata proprio per addentrarsi nel mondo della ricerca di Cleopatra insieme agli esperti. Un percorso che prosegue: «Non c’è mai stato nessuno – né un libro, anche se ne sono stati scritti centinaia – che abbia raccontato qualcosa di più rispetto a quanto hanno scritto Plutarco e Shakespeare. Ora, per la prima volta, grazie a questa esperienza immersiva, scoprirete la ricerca di Cleopatra e il motivo per cui si ritiene che sia sepolta a Taposiris Magna in questo tempio a 35 miglia a ovest di Alessandria d’Egitto».

«Stiamo cercando sotto l’acqua perché all’esterno esisteva una grande città costruita ai tempi di Cleopatra e ci sono dei tunnel all’interno del sito archeologico. Quando sono entrato in uno di questi tunnel insieme a Kathleen Martinez, siamo scesi per circa venti metri sotto terra. Ciò che oggi è davvero straordinario è la nuova tecnologia. Ho iniziato a scavare sessant’anni fa e negli ultimi anni la tecnologia ha trasformato profondamente il nostro lavoro. Grazie ai nuovi strumenti riesco a sviluppare idee e interpretazioni completamente nuove.

Foto da Ufficio Stampa

E mostrare queste informazioni attraverso un’esperienza immersiva permette di viverle in prima persona. In Cleopatra: The Truth potrete seguire Cleopatra, comprenderla meglio e acquisire nuove conoscenze. E soprattutto non le dimenticherete».

Cleopatra: The Truth

A cura di Zahi Hawass e Kathleen Martinez

CityOval Milano

Dal 12 novembre 2026 – 28 gennaio 2027

Immagini da Ufficio Stampa