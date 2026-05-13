Kelly Reilly e Cole Hauser raccontano il nuovo capitolo dell’universo ‘Yellowstone’: meno mito romantico, più sopravvivenza tra caldo estremo, serpenti e identità da ricostruire.

Addio montagne silenziose e tranquille del Montana! In Dutton Ranch – spin-off e sequel del meraviglioso universo di Yellowstone – il western cambia pelle: il Texas è caldo soffocante, serpenti, ranch rivali e personaggi costretti a reinventarsi. Il nuovo capitolo dell’universo Yellowstone, in arrivo il 15 maggio su Paramount+, porta infatti Beth Dutton e Rip Wheeler lontano dal loro passato, in un territorio dove il mito della frontiera lascia spazio alla sopravvivenza.

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La nuova serie riparte dopo gli eventi che hanno segnato profondamente la famiglia Dutton. Beth e Rip cercano di costruire una nuova vita insieme, ma il trasferimento in Texas si trasforma rapidamente in qualcosa di più di un semplice cambio di scenario: è una frattura emotiva e identitaria.

Beth e Rip ripartono dalle ceneri

A raccontarlo sono proprio Kelly Reilly e Cole Hauser, che descrivono questo nuovo capitolo come una fase di trasformazione obbligata. «Beth ha perso suo padre. – racconta Reilly – Non è la stessa persona che era prima di lui. Penso che stia cercando di capire chi è e quale sia il suo ruolo». Per la prima volta, il personaggio sembra dunque rallentare. Beth non è più soltanto l’energia distruttiva e impulsiva vista in Yellowstone: ora si trova davanti a una riflessione interiore che cambia completamente il suo modo di stare nel mondo. «Sta sempre guidando velocemente da qualche parte, sempre facendo qualcosa. – spiega l’attrice – Ora invece è nella fase in cui si chiede chi sia davvero».

Anche Rip, racconta Hauser, è costretto a confrontarsi con una realtà nuova. «Siamo stati costretti ad evolvere quest’anno. – dice – È un nuovo inizio ed è letteralmente dalle ceneri».

Il Texas sostituisce il mito del Montana

Se Yellowstone aveva costruito gran parte della propria forza sull’estetica quasi mitologica del Montana, Dutton Ranch sposta tutto in un ambiente molto più ostile e concreto. «In Texas il caldo è assoluto. È soffocante. – racconta Hauser parlando delle riprese – È un mondo completamente nuovo per loro». Il paesaggio cambia drasticamente e, con esso, anche i destini dei nostri protagonisti: non più solo cavalli, montagne e grandi spazi romantici: qui entrano in gioco lingue diverse, nuovi lavoratori, adattamento culturale e fatica fisica.

Rip deve confrontarsi con ranch hand che parlano spagnolo, mentre Beth si ritrova immersa in una realtà completamente diversa da quella che ha conosciuto finora. È un western più sporco, più instabile, quasi post-mitologico.

E poi ci sono i serpenti. Tantissimi serpenti. «Non avevamo acchiappaserpenti in Montana. – scherza Reilly – In Texas li avevamo ogni giorno. Penso abbiano catturato oltre 3.000 serpenti in otto mesi». L’immagine dell’attrice circondata da snake wrangler mentre indossa i tacchi alti racconta perfettamente il tono della nuova serie: meno epica classica, più collisione continua con la realtà.

Un western che parla del presente

Dietro il racconto familiare, Dutton Ranch sembra anche voler aggiornare l’immaginario western contemporaneo. La frontiera non è più il luogo eroico dell’espansione americana, ma uno spazio fragile dove tutto deve essere continuamente ricostruito. Beth, Rip e Carter diventano così una piccola unità familiare che prova a sopravvivere in un territorio nuovo, tra tensioni, conflitti e la speranza di trovare finalmente un po’ di pace. «Speriamo che trovino un po’ di pace. – conclude in proposito Reilly – Ma quanto durerà?».

Quando esce Dutton Ranch e quante puntate avrà

Dutton Ranch debutterà il 15 maggio in esclusiva su Paramount+ con i primi due episodi disponibili dal day one, seguiti poi da un’uscita settimanale per tutta la stagione. La serie sarà composta da nove episodi e seguirà Beth e Rip nel loro tentativo di costruire un futuro lontano dai fantasmi dello Yellowstone Ranch, scontrandosi però con nuove realtà brutali e con un potente ranch rivale disposto a tutto pur di difendere il proprio impero.

Accanto a Kelly Reilly e Cole Hauser, il cast comprende anche Ed Harris, Annette Bening, Finn Little, Jai Courtney, Juan Pablo Raba, J.R. Villarreal, Marc Menchaca e Natalie Alyn Lind. La serie è prodotta da Paramount Television Studios e 101 Studios, con Chad Feehan come creator, executive producer e showrunner. Il progetto è basato sui personaggi creati da Taylor Sheridan e John Linson.