A Gorizia la mostra ‘Tre sguardi’ racconta il confine con gli scatti di Steve McCurry, Alex Majoli e Meta Krese. Intervista ad Alvise Rampini (CRAF).

Dal 25 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026, nella sede di Casa Morassi Panizzolo a Borgo Castello (Gorizia), sarà possibile visitare la mostra Tre sguardi. Racconti fotografici inediti per GO! 2025. L’esposizione – unica nel suo genere – presenta gli shooting che Steve McCurry, Alex Majoli e Meta Krese hanno realizzato nell’estate 2024 su incarico del CRAF. A raccontarcela è Alvise Rampini, direttore del CRAF, che incontriamo alla Trattoria La Luna: un luogo non casuale, considerando che è il ristorante di Celestina Goljevscek, fotografata proprio – in occasione della mostra – da Steve McCurry. «McCurry l’ha fotografata per raccontare la Domenica delle scope, da lei vissuta 50 anni fa. – ci racconta Rampini – Gli abitanti di Nova Gorica forzarono il confine, entrando affamati in Italia dove avevano i parenti. La storia di questa città è pazzesca, frutto di una divisione complessa».

L’esposizione è frutto di una sinergia tra il Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia di Spilimbergo e la Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con PromoTurismoFVG e ERPAC – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia.

La mostra nasce per raccontare un confine spesso ignorato. In che modo?

«La mostra è nata per evidenziare questo confine molto settoriale e duro, rigido per tantissimi anni. Ora c’è questa grande apertura, che è fantastica. Se pensi a Berlino o ad altre situazioni, ti rendi conto che Gorizia non viene mai menzionata più di tanto e invece presenta situazioni paradossali, come un giardino in parte nella ex Jugoslavia e in parte in Italia. Da questo presupposto nasce la mostra Tre Sguardi».

Com’è stato pensato l’intero progetto?

«Si è pensato di coinvolgere un autore internazionale che non conosceva questo territorio, che potesse arrivare qui e approfondire. Poi abbiamo coinvolto un autore nazionale che era informato e aveva la padronanza della lingua, e una fotografa slovena. I tre sguardi sono obiettivamente molto diversi l’uno dall’altro».

Partiamo dal lavoro di Meta Krese: cosa avete dedotto dal suo sguardo?

«Sicuramente che l’occhio di Meta Krese è molto attaccato al suo territorio e un po’ critico nei confronti dell’Italia. Ha realizzato sei interviste a sei famiglie. Alcune sono slovene ma abitano a Gorizia, perché gli appartamenti costano meno, mentre a Nova Gorica costano di più e sono freddi: per convenienza prendono un appartamento in Italia. Altre famiglie sono legate al territorio, altre miste. È una mostra, come tutta la fotografia contemporanea, che devi saper leggere perché c’è molta didattica dentro. Meta Krese ha una sezione ricca di storie di famiglie diverse: italiane, con contrasti, slovene ma amanti dell’Italia… È un bel mix e le fotografie non sono di Gorizia, ma delle persone che raccontano la loro storia».

Il tanto atteso Steve McCurry: com’è stato organizzato il suo lavoro?

«Quando lo abbiamo contattato la prima volta, ci ha detto che voleva fare delle interviste. Non venitemi a dire ‘fotografa in giro’, ci ha risposto: è un territorio particolare e voleva avere 18 storie, due foto per ogni storia. Abbiamo incaricato un giornalista de Il Piccolo, Roberto Covaz, che si è occupato delle interviste: partono dalla Domenica delle scope, una domenica del 1950 in cui la gente di Nova Gorica è scappata, perché non aveva più niente da mangiare e beni di prima necessità, ed è venuta a Gorizia forzando il confine.

Altre storie: la prima attrice di cinema muto, impersonata da Anita Kravos, presente anche nel film La grande bellezza di Sorrentino. Poi c’è la storia del primo volo di Gorizia, in un aeroporto che ha visto nascere l’Aeronautica Militare italiana: abbiamo intervistato un pilota locale che ce l’ha raccontata. E ancora l’ultimo infermiere di Franco Basaglia, simpaticissimo. Ognuno ha raccontato la propria storia a McCurry, che poi ha scattato le fotografie. Sono storie che devi leggere prima di capire l’immagine, altrimenti non hanno senso».

Veniamo ad Alex Majoli, fuoriclasse mondiale. Che lavoro ha costruito sul territorio?

«Alex Majoli è arrivato come un cane sciolto. Lavorando sugli istituti psichiatrici in Grecia aveva fatto reportage interessanti ed è un pluripremiato autore di reportage di guerra, molto duri. Ha creato un reportage sull’Isonzo, che lui dice essere una vena di separazione tra Italia e Slovenia ma che, nello stesso tempo, unisce. Una volta era un confine fluviale.

Lui si è informato e, per tantissime persone in Slovenia, l’Isonzo è effettivamente come un mare: lui le ha fotografate mentre si tuffano nel fiume. Ha poi immortalato il bosco incenerito nel 2022, uno scheletro da cui è rimasto affascinato. Altre storie vedono immagini di un pluripremiato coro teatrale: le sue fotografie sono nere, molto forti. Alex predilige un nero molto intenso e l’immagine è quasi un ectoplasma: i coristi cantano con questi primi piani illuminati su una parte della faccia e il retro nero. Il progetto è bellissimo. All’inizio ha detto: Sono partito male, adesso mi sta piacendo tantissimo e sono proprio felice».

Dietro le quinte: stampa, neri, catalogo. Sembra un lavoro maniacale…

«Sulle foto di Alex Majoli siamo diventati pazzi e alla fine le ho fatte stampare da lui. Per il catalogo ha mandato una serie di campioni che si basano su neri scheletrici e su curve di diagramma: è scienza e tecnica. Alex lavora su queste curve in modo maniacale, dando parametri molto precisi. Le fotografie, per quanto possano sembrare banali, in realtà sono studiatissime: sono come i tagli di Fontana. Diresti Li faccio anche io, che ci vuole, ma c’è sempre qualcosa dietro di più profondo.

Io, che provengo dalla fotografia storica e dell’800, mi trovo in parte spiazzato. Ho capito però che, mentre la fotografia dell’800 era portare a casa l’immagine impressionando il dagherrotipo, qui c’è una fotografia di ricerca che si basa su storie. La cosa bella è che sono tre cataloghi in un cofanetto: un bellissimo lavoro grafico, fustella con tagli di figure, 200 copie per ogni fotografo. La fustella spiega lo sguardo: è stata una scommessa della grafica nel fare un’immagine coordinata su tre fotografi diversi, creando qualche passaggio. È un viaggio ma anche una mostra che, mi rendo conto sempre più, è di difficile comprensione se uno entra, guarda ed esce».

Oltre alla mostra, c’è anche un docufilm dedicato alla sessione di McCurry.

«L’Università di Udine ha fatto un docufilm interessante sulla storia di McCurry: l’hanno seguito per una settimana, con gli studenti, a distanza. Un bellissimo lavoro, complicato dal fatto che fosse bilingue. È presente in mostra, ma lo lanceremo su altri media: dura 27 minuti».

Quando ha capito la reale complessità del progetto?

«Non credevo fosse così complesso, all’inizio l’ho sottovalutato pur avendolo scritto in prima persona, supportato da Michele Smargiassi. In seguito mi sono imbattuto in varie difficoltà: ognuno ha voluto scrivere la sua storia e, in certi casi, era necessaria una traduzione. C’è in mostra la storia di un ragazzo africano, arrivato qui due anni fa per vivere in una caserma gigantesca, uno dei centri più grandi d’Italia.

Quando è uscito si è creato una famiglia, un lavoro, gestisce un locale e ha tantissimo amore per questi due Stati. Anche se è stato trattato come un rifugiato, continua a dire che questa per lui è casa e che la sua casa è sempre aperta. L’aspetto interessante è questo, ma è difficile spiegarlo. Altre mostre sono quasi banali da descrivere. In questo caso credo nella contestualizzazione: contestualizzare Gorizia è complesso. In questo momento, in questo contesto, il confine richiede un discorso più complesso».

Mi farebbe un esempio?

«McCurry è andato in un Monastero ed è rimasto affascinato dai preti. Voleva fotografarli, ma a loro non interessava, anche se era McCurry. Il Friuli è una territorio apparentemente duro: se ci conquisti però ti apriamo le porte di tutto».

Spostiamoci sul CRAF: qual è la sua storia?

«Il CRAF, Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia, nasce ufficialmente nel 1993. Già dagli anni ’50, tuttavia, qui c’era il DNA dei primi fotografi: Spilimbergo è, del resto, terra di fotografi. C’era Italo Zannier, il primo docente italiano di fotografia e ideologo del manifesto del Gruppo friulano per una nuova fotografia, che ha portato un’ondata di neorealismo e fotografia sociale. Anni dopo nasce il CRAF, che si occupa da sempre di due cose: una sezione mostre e la sezione di archivio, che è una filiera. Quando arriva un fondo viene messo in sicurezza, poi restaurato, digitalizzato, catalogato e immesso nella piattaforma di catalogazione nazionale. Abbiamo più di 600mila foto tra lastre, negativi, positivi e altri supporti. E abbiamo una stanza climatizzata, quasi unica in Italia, a 16 gradi tutto l’anno. Qui manteniamo soprattutto le lastre così che non vengano contaminate».

Quanto può essere complicata la catalogazione?

«È più costosa del restauro, ma è necessaria per immettersi in questa grande piattaforma nazionale. Abbiamo fondi importantissimi: foto di Robert Capa ma anche di Toni Nicolini, fotografo del Touring Club Italiano che, per 20 anni, si è occupato di campagne fotografiche. Abbiamo 400 sue foto di Venezia. Ho avuto il coraggio di proporle alla Biblioteca Marciana: è stato un avvenimento importante. 50mila visitatori, un record pazzesco. Da 35 anni lavoro nella fotografia, ma quello che sta facendo il CRAF è uno spettacolo meraviglioso».

Come gestite la digitalizzazione e la sicurezza?

«La digitalizzazione negli ultimi anni si è evoluta: facciamo un backup perché il patrimonio vale milioni di euro. Se perdi il server, è meglio che chiedi asilo politico in un altro stato. Un backup lo teniamo a 50 km, come normativa ministeriale per terremoti e alluvioni».

Un recupero clamoroso durante il Covid: le lastre della polizia idraulica. Me lo racconta?

«Ho ricevuto la telefonata di un consigliere regionale: mi dice che, dalla polizia idraulica, c’è un fondo di lastre sul Friuli tenuto lì, buttato in un gallinaio. Prendo la macchina e vado in questo paesetto alla ricerca della polizia idraulica. Credevo sinceramente di aver capito male, e invece trovo una Panda con l’insegna della Polizia e con tanto di lampeggiante. È l’ultima pattuglia del Friuli: aveva come compito, dal 1876, di controllare le acque e i confini acquei, così come le mareggiate. Ai tempi aveva tantissimi volontari che, in caso di alluvione, operavano. Trovo lì un uomo molto appassionato, che mi fa vedere un museo che ha creato lui in questa casermetta, con le ultime pale e le carriole in legno. Rimango affascinato. Siamo gli ultimi, mi dice, perché tra due mesi passa tutto alla Regione.

Mi mostra delle lastre fantastiche, piene di polvere. Eppure in controluce vedo una costruzione avveniristica di un ponte del 1910: avevo appena scoperto un fondo del Genio Civile, un mondo di fotografie del Friuli di costruzioni pubbliche. Alla fine il Magistrato delle Acque di Venezia, da cui loro dipendevano, mi cede le lastre: sono 5000, bellissime, di qualità. La storia è questa: mentre erano in corso lavori pubblici, tra 1908 e 1960, il Genio Civile incaricava fotografi della zona di documentare questi lavori. Ho scoperto in una immagine anche un castelliere medievale del 1200 con il mare davanti: l’ho messa sui social per capire dove fosse e un archeologo mi ha detto che, fortemente danneggiato durante la prima guerra mondiale, è stato sostituito da un distributore di benzina».

Altri fondi significativi entrati in archivio?

«Nel 1947, una ragazza si iscrisse alla Camera di Commercio di Udine (all’epoca proprietaria anche di Pordenone) per fare la fotografa, perché, in quanto donna, non poteva. Il papà firmò la liberatoria e lei mise su questo studio fotografico, dove realizzava ritratti per famiglie e fototessere su lastra. Abbiamo 13mila lastre tutte uguali: ritratti a tre quarti di generazioni di questo luogo. Abbiamo fatto un gioco sovrapponendo 50 lastre e abbiamo notato l’evoluzione di pettinature, vestiti, camicie, maglioni. Prima di andare via dal CRAF voglio fare una campagna massiccia che di solito non si fa: senza catalogazione, che sarebbe molto ripetitiva, vorrei proiettare queste lastre in 8 minuti, per vedere l’evoluzione antropologica dal 1947 al 1978. 30 anni di metamorfosi del costume».

Come avvengono le cessioni?

«Per i fondi, al 90% ci contattano: non capiscono però spesso l’importanza di darle al CRAF perché chiedono una mostra e un libro. Il CRAF però è conservazione e promozione del fondo tramite web, attraverso una catalogazione nazionale».

Il caso Garamura: chi era e perché è un archivio così sorprendente?

«Un fondo di cui sono innamorato. Carlo Garamura era un personaggio udinese di ricca famiglia, affascinantissimo, un uomo di altri tempi: sembrava un modello uscito dallo studio Armani, aitante. La sua famiglia era così ricca che, quando si laureò in giurisprudenza, gli diedero dei soldi per girare il mondo. E lui, in effetti, è stato 10 anni in giro, in vacanza.

Dal Sudafrica alle Maldive: a quel tempo, negli anni ’40, ha conosciuto un giovanissimo Henri Cartier-Bresson. Così si appassionò alla fotografia e iniziò a fare foto eccezionali. Io l’ho conosciuto bene quando aveva circa 70 anni: avrei pensato tutto, tranne che avesse fatto il fotografo. Quando tornò dai suoi viaggi, infatti, contattò Il Mondo, una rivista di fotografia che chiuse nel ’66. Lui smise in quell’anno. Gli ho dedicato una mostra che ha quasi sconvolto Udine, dove è conosciuto come avvocato. Sono fondi che trasmettono piacere».

