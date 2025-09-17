Nella Fucina Museo di Bienno incontriamo Claudio Ercoli, fabbro che porta avanti l’arte della ferrarezza tra attrezzi e coltelli.

Nel cuore di Bienno, sorge un luogo che è nello stesso tempo passato e presente: parliamo della Fucina Museo, fondata nel 1988, che – insieme al Mulino Museo – rappresenta il primo e principale nucleo del Museo Etnografico del Ferro, delle Arti e Tradizioni Popolari di Bienno. Risalente al XVII secolo, la fucina è oggi – oltre che museo – anche la bottega di Claudio Ercoli. «Il cognome Ercoli è uno dei primi cognomi di Bienno. – ci dice il fabbro – Mi son trovato con le unghie già piantate sulla schiena da mio padre, perché andavo in fucina con lui e lo guardavo. Avevo già capito dove sarei finito… anche se me ne sono fregato e ho iniziato a lavorare il ferro verso i 30 anni».

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Un destino già scritto quello di Claudio, che non riesce a nascondere la propria passione. «Ti ritrovi ragazzo, circondato da fucine simili, e sembra che mi abbiano spinto a farlo. – commenta in proposito -Ma penso anche alla perdita generica di persone che portano avanti questa tradizione. Io ho cambiato il modo di lavorare: a Bienno si portavano attrezzi da lavoro e quel mercato è andato perso. Bisogna un po’ plasmarsi e avvicinarsi alle nuove generazioni e alle nuove richieste».

Claudio Ercoli: ferro e coltelli

Claudio, tutto questo, lo attua realizzando coltelli. «Mi piacciono – ci dice – perché puoi variare forme e dimensioni, così come il modo di costruirli. È come creare un puzzle. Già solo la forgiatura della lama puoi farla in molti modi e la passione per il damasco mi ha permesso di dare una caratteristica alle lame. A volte non firmo i coltelli perché li guardi e capisci che sono miei: la mia firma è il damasco con il rame».

Il ferro Claudio lo lavora in parte con il maglio e in parte con strumenti nuovi, modernizzando la tecnica senza perdere la sua matrice. La Fucina Museo di Bienno, del resto, va ancora avanti con la tecnica studiata e ideata da Leonardo Da Vinci: un patrimonio culturale immenso. Con le residenze di Bienno Borgo degli Artisti 2.0, il ponte tra origine e futuro per Claudio Ercoli è ancora più marcato.

LEGGI ANCHE: Augusto Daniel Gallo e l’arte del ferro «tra vecchio sapere» e contemporaneità

«Ci sono vari artisti che lavorano la mia stessa materia e creano opere assurde. – ci dice il fabbro – Ad esempio, ammiro molto Augusto Gallo perché le nostre arti sono in fondo collegate. Quando vedo le sue opere finite, provo molta stima. Ognuno ha le proprie idee ed è bello che sia così: Bienno è come un uovo per le generazioni giovani, che possono respirare un’aria che c’è da secoli».