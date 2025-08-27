A Bienno Borgo degli Artisti 2.0 incontriamo Giulia Mezza, la cui arte fonde principi di chimica e scienza con l’estetica.

A Bienno Borgo degli Artisti 2.0 incontriamo Giulia Mezza, artista che fonde scienza ed estetica portando avanti la sua ricerca sperimentale. «Sono arrivata a Bienno un mesetto fa. – ci racconta – Avevo visto il bando e mi aveva interessato subito, perché mi piaceva tantissimo il tema dello Spazio Vuoto. Ho fatto domanda e sono stata contattata dalla curatrice Cinzia Bontempi, che mi ha accolto in questo bellissimo borgo e me l’ha mostrato in tutti i suoi dettagli. Mi sono subito innamorata. A giugno ho quindi fatto una piccola lecture e poi sono tornata in residenza a luglio».

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

La bottega di Giulia, nella via principale di Bienno, è ricca di disegni e di strumenti scientifici. Un’arte unica nel suo genere che – come sottolinea l’artista – richiede tempo e precisione. «Ho iniziato a lavorare sull’arte scientifica perché sono laureata in chimica e tecnologia farmaceutica. In seguito, mi sono iscritta in Accademia. Ho quindi cercato di combinare questi due mondi con lavori con inchiostri termocromici e indicatori di Ph».

«Sono lavori un po’ interattivi – prosegue – opere che possono comparire o scomparire. O addirittura cambiare colore. Anche a livello concettuale volevo captare alcuni aspetti della farmaceutica che entrano sempre nelle nostre vite, ma che spesso sono un po’ nascosti». In questo, i paesaggi «naturali incredibili» di Bienno sono stati un aiuto enorme per Giulia. «Soprattutto il torrente Grigna – dice – lavoro quasi sempre lì. C’è una grande quantità di rocce magmatiche ed esteticamente è un misto di colori e forme. Anche dal punto di vista scientifico è di ispirazione per me».

LEGGI ANCHE: Elisa Ciarniello: «Tempo, impronte e corpi nello spazio»

A proposito di Spazio Vuoto, l’opera che Giulia Mezza sta creando a Bienno fonde proprio tutti questi elementi. «Tratto questo tema in maniera letterale con la sound art. – ci spiega – Nel vuoto il suono non si trasmette, perché è un’onda che ha bisogno di un mezzo. È interessante: noi sentiamo il suono tramite l’aria, ma è uno dei mezzi più sconvenienti per sentirlo. Il suono viaggia infatti più velocemente nei solidi e nei liquidi. Sapete dove non viaggia? Nello spazio vuoto. Ho creato un’opera in cui il suono è il silenzio».

Infine, Giulia Mezza ci parla della bellezza del confronto. «Questa residenza – commenta – vanta una selezione di artisti, ma c’è anche un piccolo collegamento dall’uno all’altro: pensieri concettuali che ci legano, tecniche in comune… questo rende più facile la collaborazione e la socializzazione, è piacevole parlare di questi temi».

«Per questo per me Bienno è prezioso. – conclude Giulia – Purtroppo e per fortuna la mia pratica è sperimentale. Prima dello sviluppo dell’opera, devo sviluppare una tecnica. Come se prima di dipingere dovessi inventare il pennello. Serve tempo e, in questo, mi sento supportata sia a livello curatoriale che dagli artisti. Mi ha permesso di sperimentare in tutta libertà e raggiungere risultati materiali nelle opere che ho prodotto».

Foto di Elisa Ciarniello