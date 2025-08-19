Il Trapani Film Festival e gli eventi culturali: intervista al Prof. Francesco Torre, Presidente del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani.

Trapani si conferma ogni anno un punto di riferimento per studenti universitari da tutta Italia, offrendo esperienze culturali che vanno ben oltre l’aula. Ne parliamo con il Prof. Francesco Torre, Presidente del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani e docente di itinerari archeologici presso l’Università di Palermo.

La cultura entra ovunque

«La cultura entra ovunque — afferma Torre — non solo attraverso la storia e l’archeologia, ma anche tramite la musica, il cinema e i festival».

Per il professore, gli eventi culturali non sono solo momenti di intrattenimento: sono occasioni per far vivere agli studenti realtà diverse dalla loro quotidianità. «Gli studenti desiderano capire come vengono organizzati eventi culturali in provincia e confrontarsi con persone provenienti da contesti diversi», aggiunge.

Dal banco universitario alla vita reale

Partecipare al Trapani Film Festival significa superare i limiti della lezione teorica. «Non basta la lezione universitaria — spiega Torre —. È fondamentale che i ragazzi vengano a contatto con culture differenti, comprendano punti di vista nuovi e sviluppino una visione più ampia del mondo».

In particolare, gli studenti di Scienze Turistiche hanno l’opportunità di studiare le dinamiche tra cultura e turismo, approfondendo come questi possano favorire integrazione e sviluppo locale.

Festival come giacimenti culturali

«Parlare di beni culturali non basta più: dovremmo parlare di veri e propri giacimenti culturali. — afferma Torre — Come l’oro o l’argento, questi giacimenti devono generare economia, creare posti di lavoro e valorizzare il territorio».

Ogni festival, dal cinema alla musica, diventa così un’occasione concreta per sperimentare la cultura dal vivo, comprendere l’umanità in tutte le sue sfaccettature e vivere esperienze formative che arricchiscono professionalmente e personalmente.

Trapani: un laboratorio di cultura per i giovani

In un’epoca in cui il sapere si consuma rapidamente tra pagine digitali e lezioni online, la presenza sul territorio e l’esperienza diretta restano strumenti insostituibili. Trapani, con i suoi festival e i suoi giacimenti culturali, conferma di essere un luogo dove la cultura diventa esperienza viva e concreta.