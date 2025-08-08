Renato Calaj racconta la sua arte tra street e industrial. A Bienno, il borgo diventa laboratorio creativo tra installazioni e opere site-specific.

Originario della Val Camonica, da ormai quattro anni Renato Calaj vive a Bienno, dove – nella via principale del borgo – sorge anche la sua bottega. Mentre Calaj colora tele con spunti di graffitismo e industrial art, il Palazzo Simoni Fè accoglie le sue installazioni industriali, frutto di una ricerca che proprio nel Borgo degli Artisti 2.0 ha trovato la sua massima espressione.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

«Conoscevo molto bene Bienno perché sono della valle. – ci racconta proprio nella sua bottega – Ho detto Vado a farmi un giro. Volevo vedere com’era il contesto e invece sono venuto qui ad abitare. All’inizio volevo stare solo un anno e poi andare a Milano, perché lavoro con le gallerie di Roma e Milano. Poi, però, ho conosciuto Cinzia (Bontempi, ndr) e mi ha raccontato della residenza che voleva realizzare. Mi sono fermato qui».

A Roma, Renato Calaj è legato alla galleria Contemporary Cluster, dove nel 2024 ha tenuto la sua prima personale nella capitale, Transeunte. «C’erano quattro stanze enormi. – ricorda l’artista – Il punto centrale era un’installazione site specific: un tappeto di 5×4 metri con sopra una struttura di ponteggi. Ho realizzato una struttura vera e propria. Nelle altre stanze ho esposto quadri e piccole installazioni. Nell’ultima stanza un altro tappeto con quattro pilastri. È andata bene, sono molto contento di quella mostra».

LEGGI ANCHE: Bienno Borgo degli Artisti 2.0, Cinzia Bontempi: «Bienno è sempre stata contemporanea»

Attualmente, sempre a Roma, Calaj espone – insieme ad altri artisti – presso la Regione Lombardia: la mostra INTUS 2025 – fino al 20 febbraio 2026 – è curata da Domenico de Chirico ed Eleonora Angiolini. «Mi hanno selezionato per questa mostra che fanno ogni anno. – ci dice – Ho fatto poi una mostra a Bergamo in una fabbrica dismessa. Il contesto era perfetto per le mie opere. Come avrai notato, mi concentro molto su arte industrial e street, uso anche bombolette spray e questi numeri. Mi piace che il contesto sia uniforme».

Nello sviluppo di un processo creativo, il borgo di Bienno per Renato Calaj è stato fondamentale. «Qui mi sono ritrovato con la mia ricerca personale. – ci spiega – Milano e Roma mi distraggono, mentre a Bienno ho quel tempo di cui ho bisogno e posso soddisfare la necessità di esprimermi meglio. Il paese mi ha dato un rilancio verso questa nuova ricerca sulle installazioni. Proprio qui è nata l’installazione in cemento armato che trovate al Palazzo Simoni Fè: è stata creata in questa bottega». Chiediamo a Calaj se – prima di Bienno – erano nate altre installazioni, magari meno sentite: «Erano solo idee – ci risponde – perché ero distratto tra Milano, Roma e Francoforte. A Bienno ho trovato il giusto relax».

Aiuta molto, nel Borgo, la presenza di artisti provenienti da ogni parte del mondo per le residenze. «Vedi la loro arte e ricerca e fai un confronto. – ci spiega Renato – Si fermano qui per mesi e ho la possibilità di approfondire cosa fanno e cosa cercano di esprimere. Si cresce sia personalmente che professionalmente. È proprio molto stimolante».

Foto: Bienno/Petrò Gilberti