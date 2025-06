Emiliano Ponzi firma le nuove immagini de ‘La vita è adesso’, il capolavoro di Claudio Baglioni, per il suo 40° anniversario.

La vita è adesso, il sogno è sempre – album di Claudio Baglioni del 1985 – rivive per il suo 40esimo anniversario in una reinterpretazione sia musicale che grafica. Un nuovo album ri-arrangiato, ma anche nuove immagini e grafiche, curate da Emiliano Ponzi. Abbiamo chiesto allo stesso Ponzi e a Claudio Baglioni come sia nato questo inedito dialogo tra musica e arte visiva.

In realtà, la cover e i booklet di questo progetto discografico ripercorrono la narrazione che collega passato, presente e futuro. Lo fanno sicuramente attraverso il concept e le foto scattate in studio – durante le registrazioni dell’album – dal reporter, ritrattista, fotografo e art director Toni Thorimbert, che firmò anche l’iconica copertina e il corredo fotografico della pubblicazione del 1985.

«Colui che allora curò il concept, le foto di copertina e corredo d’immagini è Toni Thorimbert. – dice Claudio Baglioni – Ed è il creatore anche di questa nuova edizione discografica. Con sorprese, perché c’è un’interpretazione delle foto di allora con nuovi significati oggi».

La vita è adesso: la rilettura visiva di Emiliano Ponzi per l’album di Claudio Baglioni

C’è però poi anche un cofanetto super deluxe (https://www.edizionicurci.it/lvea), ideato e realizzato da Edizione Curci (in edizione limitata di mille copie numerate). Il cofanetto comprende tre contenuti speciali, a cominciare dal libro d’artista di Emiliano Ponzi, uno dei maggiori artisti visivi contemporanei italiani. Un raffinato coffee table book, di grande formato (31,5×31,5 cm), in cui le tavole di Ponzi captano, interpretano e ridisegnano i temi e le intuizioni delle canzoni de La vita è adesso trasformando le liriche di Baglioni in immagini di altrettanta straordinaria intensità.

«Un nuovo incontro, il primo con Emiliano Ponzi. – dice il cantautore – È un grande artista visuale che, di sua fantasia e con la sua poesia, ha illustrato e ritrovato una serie di significati che compongono una sorta di arrangiamento di grafica e pittorico. Per me stesso sono sorprendenti. Non ero a conoscenza dei suoi lavori e, quando li ho visti, mi hanno regalato la piacevolezza e il gusto di imparare ancora qualcosa». «Ma io ho fatto poco», conclude Baglioni.

L’opera sinestetica di Emilano Ponzi

Ogni illustrazione di Ponzi è un invito a riscoprire lo spirito dell’album che, intercettando i sogni dell’Italia degli anni Ottanta, giunge ai nostri giorni con la stessa e intatta capacità di parlare ancora al cuore di tutti. Un oggetto da collezione in edizione lusso, in cui le figurazioni di Emiliano Ponzi si accostano a frasi estratte dalle composizioni in un armonico flusso emotivo. La creazione di quadri istantanei che raccontano relazioni, sentimenti, gesti e fatti di vita quotidiana, in bilico tra desideri e ricordi.

Impreziosisce il progetto editoriale una cartolina d’autore, siglata da Claudio Baglioni, in cui il tratto di Emiliano Ponzi s’intreccia con la firma autografa del cantautore, in una simbolica fusione dei due artisti e della loro arte, uniti in un messaggio di saluto e gratitudine verso il pubblico di ascoltatori.

«È un lavoro di interpretazione dei testi e della musica di Claudio, in occasione di questa nuova edizione. – dice Ponzi – Abbiamo realizzato un’opera sinestetica, che coinvolgesse non solo i sensi classici ma che avesse anche una parte visiva. È quasi un La, lanciato con immagini accennate per il suo pubblico. In qualche modo possiamo anche vedere i sogni e le visioni che aveva da questa terrazza, quando ha scritto le canzoni. Da Roma, da una visione a volo di uccello siamo andati a dettagliare undici storie diverse».

Foto Preview: Toni Thorimbert