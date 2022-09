‘Wedding Season’, la serie. Gavin Drea: «Sono più simile a Stefan di quanto vorrei»

Oliver Lyttelton e Gavin Drea ci raccontano 'Wedding Season', la prima serie originale britannica su Disney+.

Dall’8 settembre arriva su Disney+ Wedding Season, la prima serie originale britannica scritta e pensata da Oliver Lyttelton e interpretata da Gavin Drea e Rosa Salazar.

Si tratta di una divertente commedia che miscela con maestria romanticismo, azione e suspense, proprio come può essere una stagione di matrimoni. La serie racconta la storia di Katie (Rosa Salazar) e Stefan (Gavin Drea): i due si conoscono e si innamorano durante un matrimonio. Ma nella vita di Katie c’è già un’altro uomo nonché suo futuro marito. A niente varrà il Mi oppongo di Stefan durante le nozze: Katie sposerà il suo rivale. Ma, al termine dei festeggiamenti, il nuovo marito e tutta la sua famiglia vengono trovati morti. Gli indizi portano a Stefan, altri a Katie… ma nessuno sa con certezza quale sia la verità.

Incontrando Oliver Lyttelton, sceneggiatore e ideatore della serie, non potevamo non chiedergli se l’idea per questa divertente serie gli fosse venuta proprio per essersi opposto a qualche matrimonio.

«In verità no! Sinceramente mi sposo ad Ottobre, e spero non accada. – racconta Oliver Lyttelton durante l’intervista – Ma è nata dopo un lungo periodo in cui ho partecipato a tantissimi matrimoni. E forse, per quello di una mia ex, avrei voluto farle uno scherzo simile al mi oppongo».

Scoprite cosa ci hanno raccontato Oliver Lyttelton e Gavin Drea nella nostra intervista e non dimenticate che Wedding Senson la serie vi aspetta su Disney+.

Foto Disney+