Ivan Cenzi al Garofano Rosso Film Festival: «La tradizione nobile del macabro»

Se è pur vero che ormai gli esseri umani amino «riconoscere più che conoscere», preferendo il conforto di ciò che è certo all’enigma dell’ignoto, Ivan Cenzi sceglie di andare in totale controtendenza. È lui il protagonista del talk della seconda serata del Garofano Rosso Film Festival, in piena linea con la mission della kermesse a Forme di Massa d’Albe: preferire la sostanza alla forma e la qualità alla quantità. È con questo spirito, del resto, che nasce il progetto Bizzarro Bazar, blog creato da Ivan nel 2009 e incentrato su tutto ciò che è «strano, macabro e meraviglioso».

«L’idea è nata come reazione nel vedere certi argomenti spesso trattati in maniera approssimativa e scandalistica. – ci dice Ivan Cenzi – Ho cercato di parlare di macabro in senso nobile. Perché il macabro ha una tradizione nobile, che attraversa dodici secoli di storia dell’arte e della cultura occidentale. Volevo creare uno spazio in cui parlare di queste cose in maniera seria. Con qualche concessione all’estetica dark che mi piace».