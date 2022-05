Loi, dalle ricette cantate virali su TikTok a ‘Bad Idea’: «Canto di sogni e speranza»

La storia di Loi, artista tedesca diventata celebre su TikTok, che ora ci racconta il nuovo singolo 'Bad Idea'.

È diventata celebre su TikTok (o sarebbe meglio dire virale?) con le ricette cantate, ma ora per Leonie – in arte Loi – è arrivato il momento di fare sul serio. Nata a Mannheim – in Germania – 19 anni fa, Loi ci racconta infatti il suo nuovo singolo Bad Idea, un brano «sul pensare troppo e sul mettere in dubbio tutto».

«Parla della paura di far tornare una persona nella tua vita. – ci racconta Loi – E se sia una cattiva idea. Parla della paura di prendere questa decisione».

Il videoclip – disponibile su YouTube dal 26 maggio – ha sullo sfondo una veduta di una qualunque City fatta di grattacieli che gareggiano a chi tocca per primo le nuvole. In parallelo, il montaggio mostra un cavaliere sul suo destriero. Indossa un casco e il puledro è una vespa. Alla fine il mistero si rivela. Che sia ironico, o romantico, ad ognuno il proprio finale.

La storia di Loi

Sin da piccola, Loi ha capito che il canto fosse il suo destino. «Ho sempre cantato. – racconta – La prima volta sul palco avevo 4 anni ed ero nel mio paese, in Germania. Mia madre ha sempre cantato, cantavamo sempre insieme. Quando era giovane cantava in una cover band ed ero sempre con lei quando aveva le prove o spettacoli da fare».

Crescendo, Loi è diventata artista di strada con la sua inseparabile chitarra. Ma, soprattutto, si è dedicata ai social media e in particolare a TikTok. La sua cover per pianoforte di Blinding Lights di The Weeknd ha ricevuto oltre 40 milioni di stream fino ad oggi. Il video è stato cliccato otto milioni di volte e ci sono oltre 1 milione di creazioni su TikTok per la versione acustica soul di Loi.

Un risultato che ha impressionato anche il produttore statunitense Tommy Brown (Ariana Grande, The Weeknd, BTS, tra gli altri), che l’ha invitata a Los Angeles per una collaborazione.

I Follow

Il primo vero successo è arrivato con I Follow, canzone della colonna sonora dell’ultimo capitolo della saga cinematografica tedesca Ostwind. E ora arriva Bad Idea, che Loi ci invita ad ascoltare.