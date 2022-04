Luchè: «Trovate sempre la forza, anche quando sembra che non ci sia»

Luchè racconta il nuovo album 'Dove Volano Le Aquile'. Un progetto ambizioso, curato (dall'artista) nei minimi dettagli.

Quattro anni dopo Potere, Luchè torna con Dove Volano Le Aquile, fuori venerdì 1 aprile (per Sony Music Italy/Columbia Records). Un album dal carattere internazionale, pronto a sparigliare le carte e a presentare il suo talento in ogni piccola sfaccettatura. Oltre a scrivere le sue strofe – oltre ad essere un rapper – Luchè lavora da producer, orchestrando e delineando in prima persona ogni dettaglio.

LEGGI ANCHE: Eros Ramazzotti, cinque grandi arene per le anteprime del tour: tutte le date

«Sono passati quattro anni da Potere, il mio ultimo album. – ci dice Luchè – Torno con Dove Volano Le Aquile, un disco molto ambizioso. Lo dice il titolo stesso, volo più in alto di tutti. L’obiettivo finale del disco è fare una differenza e cercare di impormi nel panorama più di quanto io abbia fatto finora».

La tracklist e i featuring sono stati svelati sui social, a pochi giorni dalla release dell’album, con un’operazione unica nel suo genere. Tre video – pubblicati tra il 22 e il 24 marzo – contenitori di indizi preziosi, sono nati dal bisogno di mettersi a nudo e dalla voglia di giocare con il pubblico tramite una narrazione biografica e intrigante, di cui Luca stesso è autore, dettata dalle voci di tre celebri personalità: Marco d’Amore, Alessandro Siani, Belén Rodríguez. Diversi i titoli nascosti velatamente tra le parole di ogni speech, ognuno parte del grande puzzle di DVLA, composto da 16 tracce e arricchito dai featuring di Elisa, CoCo, Etta, Marracash, Madame, Ernia, Geolier, Guè & Noyz Narcos.

«Ci sono molti featuring. E ho sempre curato la direzione artistica dei miei dischi. Ora mi occupo anche dei visual. Curo un po’ tutti i lati della lavorazione di un album».

Nato, scritto e sviluppato tra New York, Los Angeles, Milano, Ibiza e Napoli, DVLA è un melting pot che per Luchè è vita quotidiana. E che regala al disco un sound unico e straordinariamente multiforme. L’obiettivo è quello di dare al pubblico un’opera speciale, senza neanche un filler: tutto è al posto giusto, tutto è curato nei minimi particolari.

«Volevo lanciare dei contenuti, parlare di me e del disco. – dice Luchè – Ho scritto questo monologo molto lungo che è stato poi suddiviso in tre parti. Ho scelto Marco D’Amore, Alessandro Siani e Belén Rodríguez perché sono lontani e vicini al mio mondo».

La release di DVLA è accompagnata da un’altra importante iniziativa promossa da Amazon Music. Con l’obiettivo di riqualificare la città di Milano, i prossimi 9 e 10 aprile i fan di Luchè potranno dipingere insieme a lui un murales in zona navigli, info al link https://dovevolanoleaquile.com/.

«Un messaggio che vorrei lasciare ai ragazzi, soprattutto dopo la pandemia, è quello di trovare la forza da qualche parte. – conclude Luchè – E anche quando sembra che non ci sia, di lavorarci su e trovarla leggendo e meditando sulle energie di cui abbiamo bisogno».

Foto: Gaetano De Angelis