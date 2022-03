I mondi decadenti di Visconti

Si intitola DPCM l’album d’esordio di Visconti, uscito il 18 marzo per Dischi Sotterranei. Anticipato dai singoli Ammorbidente e Le idi di marzo, DPCM è il frutto poliedrico del lockdown di Valerio Visconti.

«Questi brani sono nati un po’ per caso in realtà, perché li ho scritti nell’autunno 2020. – ci racconta Visconti – Durante il primo lockdown, mi sono ritrovato naufrago dal mio progetto musicale precedente. Ero chiuso in casa e non potevo più provare, però avevo gli strumenti lasciati dai componenti della mia band. Mi ero approcciato all’idea di registrarmi da solo ed è diventata un’esigenza per colmare il vuoto. È stato un vero e proprio periodo di transizione. E poi mi sono cimentato con l’italiano. Ho scoperto che ha più sfumature dell’inglese. Anche descrittivamente è più esaustivo e gratificante. Non l’avevo compreso fino a fondo».