‘Un’Altra Scatenata Dozzina’, Gail Lerner: «Con i ragazzi non c’è mai finzione»

'Un'Altra Scatenata Dozzina' arriva su Disney+. Ne abbiamo parlato con la regista Gail Lerner. La nostra intervista.

La versione contemporanea di Una Scatenata Dozzina arriva su Disney+ il 18 marzo, con il titolo Un’Altra Scatenata Dozzina e la regia di Gail Lerner. La storia di questa commedia ormai celeberrima risale in realtà al libro Cheaper by the Dozen di Frank B. Gilbreth Jr. e Ernestine Gilbreth Carey, a cui la Lerner ha dichiarato di ispirarsi.

«La parte più emozionante è stata rendere contemporaneo il film. – ci dice Gail – Ho amato la versione con Myrna Loy e ho amato anche il film con Steve Martin e Bonnie Hunt. Credo però che questa fosse l’occasione di fare un film per le nuove generazioni, che potesse parlare ai ragazzi e alle famiglie di oggi».

Un’Altra Scatenata Dozzina, il cast

Il film è interpretato da Gabrielle Union, Zach Braff, Erika Christensen, Timon Kyle Durrett, Journee Brown, Kylie Rogers, Andre Robinson, Caylee Blosenski, Aryan Simhadri, Leo Abelo Perry, Mykal-Michelle Harris, Christian Cote, Sebastian Cote e Luke Prael. Un cast ovviamente ricchissimo e composto in prevalenza da ragazzi e giovanissimi.