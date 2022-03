Luna torna con ‘K.O.’: «Ora so cosa voglio fare e cosa voglio essere»

L’11 marzo è uscito K.O., il nuovo singolo di Luna, che inaugura la sua entrata nel roster di Island Records. Il 2022 inizia di fatto per Luna all’insegna dei cambiamenti: il passaggio ad Island Records segna indubbiamente un nuovo inizio. Ma anche una nuova consapevolezza.

«Era tanto che non usciva nuova musica, quindi è un momento intenso. – ci dice subito Luna – Questo brano è per me una rinascita artistica, perché in questo tempo in cui non ho pubblicato c’è stato un cambio di immagine. Più studiato. Prima avevo un’immagine più poppeggiante, ma sentivo il bisogno di portare qualcosa di nuovo in Italia. Abbiamo creato un genere. Sono tornata con una versione di me mai vista e che, a quanto pare, sta piacendo molto alla gente. Ne sono felice».