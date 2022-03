BALTIMORA: «La musica è arte, chi ascolta deve immedesimarsi»

Si intitola Marecittà l’EP d’esordio di BALTIMORA, in uscita venerdì 11 marzo. Sette tracce interamente prodotte da BALTIMORA, tra cui la title track e Altro e Baltimora, presentati durante l’esperienza di X Factor. Nella tracklist anche Colore, ultimo singolo che ha anticipato l’uscita di questo primo lavoro discografico.

«La mia vita è stata estremamente movimentata dall’8 dicembre. – ci dice BALTIMORA – Ci son stati momenti più fermi, ma sono estremamente contento di fare cose. Il lavoro dell’EP non è stato estenuante, era un progetto che avevo già in mente. È stato difficile e impegnativo contestualizzarlo e crearne l’immaginario».

Tra le esperienze da citare spicca indubbiamente l’esordio al doppiaggio nel film Disney e Pixar Red, ma anche una più consapevole artisticità.

«Il mio processo è cambiato tanto, ho imparato cosa vuol dire essere in studio con professionisti. – ci spiega – Vengo da una realtà amatoriale e trovarmi con persone di cui posso fidarmi e da cui prendere spunto è un passo in avanti. I brani dell’EP già esistevano, ho rifinito i brani per dar loro un senso comune».