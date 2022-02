Fabrizio Moro, tra musica e cinema: «Non abbandoniamo la nostra voce interiore»

La partecipazione al Festival di Sanremo, il nuovo EP e il primo film da regista: Fabrizio Moro racconta i progetti che lo vedono protagonista.

È un inizio anno intenso per Fabrizio Moro che sul palco del Teatro Ariston ha portato il brano Sei tu, con cui ha ottenuto il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. E dopo Sanremo 2022, i progetti del cantautore romano continuano tra musica e cinema. Il 4 febbraio, infatti, è uscito ‘La mia voce’ (Fattoria del Moro / Distr. Warner Music Italy), nuovo lavoro suddiviso in due parti. La prima contiene sei inediti – tra i quali il brano sanremese – e la seconda attesa per ottobre.

Per Moro questi due mondi artistici si sono incontrati nel momento in cui, a causa della pandemia, i palchi si sono svuotati e le luci spente. “La musica mi sempre ha aiutato tanto”, racconta Fabrizio. “In un momento in cui abbiamo tanti punti interrogativi non chiariti la cosa fondamentale è cercare di non abbandonare. Non sopprimere la nostra voce interiore. Al contrario dobbiamo cercare di tirare fuori nostra individualità anche quando le risposte mancano”.

“Mi sento sempre un combattente e la battaglia mi allinea con il mondo, con la vita, con l’amore”, confessa l’artista. “Se non ci fosse la battaglia mi sentirei un uomo morto”.

Così, in un tempo di incertezze nel quale stringere i denti diventa l’unico mezzo per sopravvivere, il racconto musicale di Fabrizio Moro è diventato visuale nel lungometraggio ‘Ghiaccio’. “Da diversi anni avevo in testa di scrivere un film”, ricorda. “Ci ho messo tanto di me e questo film racconta l’amore come forma di salvezza. Non a caso, il personaggio principale si salva attraverso l’amore. Da un sacco di anni avevo voglia di scrivere una colonna sonora per il cinema e alla fine mi sono fatto io il film!”, sorride il romano.

Il film ‘Ghiaccio’ nelle sale italiane

“La storia di ‘Ghiaccio’ – continua Moro –, il mio primo film da sceneggiatore e regista, insieme ad Alessio De Leonardis, mi ha dato quel carburante necessario per smuovere stomaco e cuore e andare a scrivere nuove canzoni. Scrivere una sceneggiatura, immaginare i colori e le foto, per poi e vederli piano piano prendere vita è stata un’esperienza pazzesca. Spesso di notte, mentre ero ricurvo sulla sceneggiatura a scrivere i dialoghi dei personaggi, in quelle parole trovavo dentro una canzone, la mia vita e il coraggio di andare avanti”.

“Tutto sembrava difficile ed incerto e lontano ma dentro vedevo la speranza di tornare a vivere”, spiega ancora Fabrizio. “Amo il pugilato anche grazie a mio nonno paterno, con cui vivevo, che era un pugile. Spesso mi svegliava di notte per farmi vedere gli incontri dall’America”.

“Il film è la storia di due pugili sì, ma è una storia di amicizia, di rivalsa, di speranza… soprattutto è una storia d’amore”, continua Moro. “Mentre immaginavo le scene, le inquadrature di questo film e scrivevo le canzoni di questo nuovo album, ogni giorno mi veniva in mente sempre la stessa cosa: puoi lottare quanto vuoi, da soli non si vince mai. E la rabbia diventa un’occasione, se riesci a gestirla canalizzarla e sprigionarla nel modo giusto”.

“Tutti ci siamo sentiti prigionieri, attaccati ad un guinzaglio d’acciaio indistruttibile! Privati, da un giorno all’altro del bene più grande che ci è stato concesso in vita: la libertà. C’è voluta pazienza e c’è voluto un motivo. E il mio motivo, come al solito, è stato un nuovo sogno da realizzare: scrivere un film – conclude Fabrizio Moro – ‘La mia voce’ è l’album nato intorno a questo motivo”.

Il film ‘Ghiaccio’ è nelle sale il 7, 8 e 9 febbraio mentre Fabrizio presenta l’album in due eventi a Milano e Roma, con uno showcase live esclusivo e un talk. Per partecipare bisogna acquistare il CD o il Vinile de ‘La mia voce’ presso i punti vendita Feltrinelli di Milano, Piazza Duomo e di Roma, Galleria Alberto Sordi, e online.

MILANO – il 15 febbraio ore 18.30 @ Spirit de Milan, via Bovisasca 57/59

ROMA – il 22 febbraio alle ore 18.30 @Teatro Tirso de Molina, via Tirso 89

