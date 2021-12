‘Diario di una Schiappa’, Brady Noon: «Restate fedeli a voi stessi e troverete amici come voi»

Diario di una Schiappa è arrivato su Disney+ e, nei panni (o meglio nella voce) di Greg Heffey, troviamo Brady Noon. Già al lavoro con la Disney per Stoffa da campioni: cambio di gioco, Brady ci ha raccontato questa prima esperienza al doppiaggio e com’è stato lavorare ad un progetto con un’eredità così importante.

«Probabilmente per me la parte più bella del progetto è stata calarmi in un ruolo così importante. – ci dice l’attore – È una saga famosissima, ma sono stato molto aperto alla sfida e molto grato di avere avuto l’opportunità di interpretare Greg Heffley. La sfida più grande è stata lavorare durante il Covid, è stato difficile per tutti. A un certo punto dovevamo registrare, e Disney ci ha mandato per fortuna delle linee guida che mi hanno aiutato. Alla fine abbiamo realizzato un bellissimo film. Sono molto orgoglioso».

Brady Noon ha poi sottolineato quanto lui stesso abbia imparato tantissimo sull’amicizia dal film.

«Penso che il messaggio del film sia che è importante essere stessi e che conti l’amicizia. Ma soprattutto che non devi cercare di essere ciò che non sei. Se resti fedele a te stesso troverai persone come te. E per i ragazzi, so che le scuole medie sono difficili e all’inizio terrificanti, ma non sono orribili. State con i vostri amici più stretti, non ve ne servono tanti».