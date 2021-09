0stentation, Emiliano Grandi: «Sono decenni che le persone ostentano, mancava solo l’etichetta»

Si chiama 0STENTATION ed è la prima griffe al mondo ad aver impresso su tutti i capi il loro prezzo. Del resto, è stata proprio l’idea di giocare sull’ostentazione a spingere Emiliano Grandi (aka EmiG) a dar vita a questo nuovo brand di streetwear di lusso, sollevando il velo su una pratica e un’abitudine decennale.

«0STENTATION nasce da un cassetto di casa mia. – ci racconta in esclusiva EmiG – Un giorno l’ho aperto e ho deciso di tirar fuori un sogno, quello di realizzare un brand che nella moda e nel lusso faccia qualcosa che non è mai stato fatto. Quindi mettere il prezzo sui capi di abbigliamento e creare una linea che non dia valore al simbolo, ma alla linea stessa. Ad esempio, creare un cappello già con la visiera storta».