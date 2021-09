Laioung presenta l’album ‘Vox Populi’: «La cosa più difficile è essere se stessi»

Nel nuovo progetto ‘Vox Populi’, Laioung descrive attraverso se stesso anche chi lo circonda con l’impegno di sostenere una “cultura del rispetto”.

Si intitola ‘Vox Populi’ (Planet Records / RRR Records) il nuovo album di Laïoung, disponibile a partire da venerdì 10 settembre sulle piattaforme streaming e in download. Terzo progetto discografico dell’artista, il disco è frutto degli ultimi tre anni di lavoro in cui sono maturate le ventuno tracce con cui il rapper e producer letteralmente dà voce al popolo.

“Perché ‘Vox Populi’? – spiega lo stesso Laïoung – Sono quasi cinque, sei, anni che sono tornato in Italia, prima vivevo tra Canada e Stati Uniti. È da lì che provengono le mie influenze musicali. E dal 2015 sono cambiate tante cose e la mia evoluzione si sente in questo disco: da quando sono qui vedevo che la gente ha iniziato a immedesimarsi nei pezzi della mia vita che ho portato in musica”.

“Mi sono reso conto di parlare anche a nome di persone che non conoscevo”, continua Laïoung. “Spesso mi fermano per strada non per una foto ma per una canzone che ha li toccati e questo è ciò che mi scalda di più il cuore”.

Un album, dunque, in cui l’artista si racconta e racconta il popolo, il suo popolo, sempre con un’attenzione alla costruttività. “In ‘Vox Populi’ ci sono tanti messaggi positivi e motivazionali. Cerchiamo di arrivare al cuore delle persone con questo album”, spiega ancora il rapper. “Oggi stanno scomparendo il rispetto e la vergogna, e lo noto in generale anche nell’atteggiamento di tanti giovanissimi”.

“È quello che avviene anche nella musica: possiamo farla in italiano quanto vogliamo ma dobbiamo rispettare il rap e gli afroamericani. Voglio partecipare a un cambiamento e io cerco di portare una cultura del vero e del rispetto, in un mondo che non distingue più il falso dal vero”, ci spiega l’artista che da sempre è anche produttore di se stesso.

“Sono alieno in Italia da questo punto di vista, ma se guardiamo alla scuola americana è comune fare anche il produttore. È come se fosse l’espansione della propria visione. Anzi, io parto da produttore fin da quando avevo 12 anni e dovevo cavarmela da solo. Ho imparato presto a fare di tutto, anche mixare e girare i miei video. Così riesco a fornire al meglio la mia visione”.

“Quando vieni dalla strada devi imparare a uscirne, io ho voluto cambiare la mia vita e l’ho cambiata per focalizzarmi sulla musica”, afferma Laïoung. “E posso dire che la musica mi ha salvato la vita: mi pace scrivere, produrre, rappare”.

Foto da Ufficio Stampa Planet Records