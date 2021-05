Claudym tra arte e musica: «’Tempo’, il mio brano più sincero»

Si intitola Tempo (Island Records) il nuovo singolo di Claudym, che arriva a pochi mesi dall’uscita di Nightmare.

«È il mio brano più sincero in assoluto. – ci dice Claudia Maccechini, in arte Claudym – Racconto questo senso di colpa che abbiamo un po’ tutti. Anche per questo si è creata una sorta di connessione. La tendenza a non godersi fino in ondo gli affetti e a respingere le emozioni in alcune situazioni è molto diffusa. Ne ho voluto parlare perché è anche una mia condizione».